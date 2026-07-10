Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Prováleční blogeři a další aktivní členové kremelské propagandy začali šířit zprávu, kterak ruští vojáci v „osvobozené“ Kosťantynivce „zachránili“ desetiletou Sofii ze sklepa domu, v němž zůstala úplně sama. A to prý poté, co ukrajinský útok zabil celou její rodinu. Podle některých ruských kanálů se vojáci o dívku týdny starali přímo na místě a nosili jí jídlo.
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Vrávorající Rusko cítí osamělý úspěch na bojišti. Kosťantynivka je na pokraji pádu
Ruská státní agentura TASS například zveřejnila video, v němž Sofia vypráví, jak je Ukrajina „prokletá“, jak s těmito vojáky spřátelila a jak se jí líbí v Rusku. „Nikdy jsem v takových domech nebyla. Je to tu krásné,“ citují Sofii, která dodává, že si ještě nestihla najít kamarády, protože je na místě pouhý den.
Ruská zmocněnkyně pro práva dětí Marija Lvovová-Bělovová prohlásila, že se jejím případem bude zabývat. „Je důležité zajistit Sofii psychologickou pomoc, provést lékařské vyšetření a začít hledat příbuzné,“ napsala s tím, že nyní je děvče v domově v Doněcké lidové republice. Všechno má navozovat dojem, že se malý sirotek dostal do bezpečí teprve nedávno.
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Dobyli jsme Kosťantynivku, tvrdí Rusové. Podle Kyjeva se o město dál válčí
Novináři portálu Agentstvo však dívku objevili na fotografiích, které zveřejnil dětský domov ve městě Šachtarsk – a to už před měsícem. „️Nevíme, jak se tam ocitla, kdy a za jakých okolností byly pořízeny záběry s ní, ani zda se skutečně jmenuje Sofie, ale naše analýza ukazuje, že alespoň část toho, co tvrdí ruská propaganda, není pravda,“ upozorňují.
Ruský diktátor Vladimir Putin oznámil dobytí ukrajinské Kosťantynivky večer 3. července. Ukrajinský generální štáb to však hned následujícího dne popřel. Město má strategickou polohu na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu, která jsou stále pod ukrajinskou kontrolou.
„Kdyby byla Kosťantynivka pod ruskou kontrolou, možná by Putin neměl problém se tam setkat a najít diplomatické řešení, jak tuto válku konečně ukončit,“ napsal k tomu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Putin se tehdy podle televizních záběrů objevil v uniformě před generálním štábem a poděkoval ruským vojákům s tím, že dobytí Kosťantynivky má „velký strategický význam“ a označil ho za klíčový krok k „osvobození“ celého území Doněcké lidové republiky.
Bitva o město, které mělo před válkou přibližně 78 tisíc obyvatel, zuří od konce roku 2025, kdy do něj začali pronikat ruští vojáci. V současné době je Kosťantynivka v centru ruského válečného úsilí na frontě táhnoucí se přes tisíc kilometrů.