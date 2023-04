Neříkali jsme, že Kyjev získáme do tří dnů, otočili ruští propagandisté

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Nemáme vlastní narativ, kterým bychom se snažili vyplnit informační prostor. Ať už Ukrajina a Západ říkají cokoliv, můžeme tady v sekundě prokázat, že je to lež. Nejjednodušším příkladem je fáma z prvních dnů speciální vojenské operace, že chce Moskva obsadit Kyjev během tří dnů. My jsme ale něco takového nikdy neřekli,“ hřímal jeden z hostů.

Není to však pravda. Řada ruských analytiků a propagandistů, v čele s šéfkou kanálu Russia Today Margaritou Simonjanovou, po zahájení invaze tvrdila, že ruská vojska obsadí ukrajinskou metropoli během pár dní.

Ruská armáda v prvních dnech bojů sice dobyla klíčové oblasti na sever a východ od Kyjeva, tvrdý odpor Ukrajinců však oslabil dynamiku útoků a později špatná ruská logistika a taktická rozhodnutí pomohla obráncům města zmařit snahy o obklíčení metropole.

Výstup v ruské státní televizi zaujal poradce ukrajinského ministra vnitra Antona Geraščenka. „Ruští propagandisté si stěžují na globální dezinformace o Rusku. Prý netvrdili, že obsadí Kyjev za tři dny. No, udělal jsem kompilaci, kde říkají něco jiného,“ napsal ve čtvrtek na Twitteru.

V jeho sestřihu se objevila řada známých tváří. „Zdvihneme obočí a Ukrajina všechno pochopí. Nepotřebujeme předehru. Rychle obsadíme Kyjev,“ hřímá na videu Solovjov. „Tato válka bude trvat nejvýše tři až čtyři dny,“ pokračuje běloruský prezident Alexandr Lukašenko. „Ukrajinu bychom porazili během dvou dnů,“ hlásá na záznamu Simonjanová.

To, že Moskva počítala s rychlým získáním ukrajinské metropole, potvrdili také američtí představitelé. „Plán ruského prezidenta Vladimira Putina předpokládal obsazení Kyjeva během prvních dvou dnů tažení,“ uvedl loni 8. března šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns.

Nutno připomenout, že šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley v týdnech před invazí zákonodárcům ve Washingtonu řekl, že Kyjev by mohl v případě plnohodnotné invaze padnout během 72 hodin.

To, že Rusko chtělo v počátcích invaze ukrajinskou metropoli rychle dobýt, nedávno odmítla také vědma Julia Vitjazevová, jejíž pořad se na ruské státní televizi těší velké oblibě. „Kdybychom chtěli, mohli jsme to udělat. USA tvrdily, že hlavním úspěchem Ukrajinců je, že Rusové nezískali Kyjev během prvních tří dnů, jak slibovali. Ale nebyla to naše slova. Byla amerického generála Milleyho,“ prohlásila žena podle listu Newsweek.

„Máme všechny zdroje nutné k tomu, abychom to dokázali. Ale náš vrchní velitel to nechce. Nepotřebuje Pyrrhovo vítězství. A my také ne, protože tam budeme jednou žít,“ dodala Vitjazevová.