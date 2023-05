Moskva chtěla pár dní před invazí stáhnout video o bunkrech, neuspěla

„Tyto bunkry už nejsou tajné, jinak bych tu před vámi nestál, ale ležel na zemi v poutech. Zabýváme se jen odtajněnými dokumenty,“ prohlásil Dmitrij Jurkov, šéf moskevského Muzea moderního opevnění, když 18. dubna 2021 přednášel v někdejším atomovém bunkru 703 v Moskvě.

Muzeum přednášku natočilo a umístilo ji na kanál „podzemní Moskva“ na YouTube. „O Stalinových bunkrech bez výmyslů a mýtů na základě archivních materiálů,“ stojí v popisku videa.

Jurkovova lekce se týkala například úkrytu pro vedení Ruska mezi Kremelským arzenálem a Senátním palácem, prostoru pod sídlem FSB na náměstí Lubjanka, podzemního tunelu pro evakuaci kremelských úředníků nebo bunkru nacházejícího se vedle stanice metra Čistyje prudy.

Deset měsíců po zveřejnění se o video ale začal zajímat Roskomnadzor. Úřad se loni 18. února obrátil na právní podporu YouTube s tím, že má zablokovat přístup k Jurkovově přednášce, a pohrozil, že v případě neuposlechnutí požadavku platformu zablokuje na území Ruska.

Úředníci se údajně oháněli tím, že ruský soud rozhodl, že video obsahuje informace podléhající utajení. YouTube podle Meduzy v odpovědi úřad požádal o zaslání naskenované kopie rozhodnutí příslušného orgánu.

V den zahájení ruské invaze na Ukrajinu, loni 24. února, začali zaměstnanci Roskomnadzoru řešit, jestli platformě kopii zaslat, či nikoli. „O čtyři dny později pak YouTube sdělili, že dokument nemohou poskytnout, protože samotné soudní řízení bylo tajné,“ píše Meduza. Video je dosud dostupné.

Jestli je v něm skutečně něco tajného, je podle Meduzy těžké určit. Jurkovova přednáška vychází z jeho knihy Sovětské „tajné“ bunkry 30. až 60. let 20. století, kterou napsal po několikaletém výzkumu odtajněných archivních materiálů. Ruská prokuratura se přesto o knihu po vydání zajímala a prověřovala, jestli „nevykazuje znaky vyzrazení státního tajemství“.

„Nejsme to my, kdo odtajňuje dokumenty – je to vláda. Její komise chodí do archivů a vybírá, které materiály se označí razítkem odtajněno. Nikdy nemluvíme o tajných zařízeních, která jsou v současnosti aktivní. Diskutujeme o historii. O tom, jak to fungovalo v sovětských dobách,“ uvedl loni na podzim Jurkov v online debatě. „Případné stížnosti by měly být adresovány Komisi pro ochranu státního tajemství,“ prohlásil.