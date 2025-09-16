Rusko zamítlo vdově s deseti dětmi odškodné za padlého, nabídlo jí exkurzi

Rusko zasáhl případ vdovy Natalije Kuzminové, která zůstala sama s deseti dětmi poté, co její manžel zahynul ve válce proti Ukrajině. Stát ale ženě odmítl vyplatit pozůstalostní dávky s tvrzením, že nezemřel v boji. Když se žena rozhodla svůj příběh zveřejnit, úředníci jí sice nabídli pomoc, ale podle rodiny neudělali vůbec nic.
Pohřeb ruského vojáka na hřbitově v Petrohradě (24. prosince 2022)

Pohřeb ruského vojáka na hřbitově v Petrohradě (24. prosince 2022)

Pohřeb ruských vojáků v Luhanské oblasti na Ukrajině (6. července 2024)
Pohřeb proruských vojáků na hřbitově v okupovaném ukrajinském Luhansku. (11....
Pohřeb proruských vojáků na hřbitově v okupovaném ukrajinském Luhansku (11....
Pohřeb proruských vojáků na hřbitově v okupovaném ukrajinském Luhansku (11....
Pětapadesátiletý Andrej Kuzmin z vesnice Staré Kosmoděmjanské v Tambovské oblasti podepsal smlouvu s armádou loni v srpnu navzdory manželčiným prosbám, aby to nedělal. Měl dojem, že tak zajistí rodinu.

„Mají deset dětí – pět chodí do školy, některé do školky a jedno je ještě mimino. Není tu žádná práce,“ popsal jeden ze sousedů portálu Okno.

Kuzmin zahynul hned během prvního týdne nasazení. Rodina se o okolnostech jeho smrti dozvěděla pouze to, že zemřel v Kurské oblasti a že se tak nestalo v boji. Jeho tělo dorazilo do Tambovské oblasti v zapečetěné rakvi a úředníci ji příbuzným zakázali otevřít.

Elitní ruští vojáci po sobě stříleli, aby získali peníze a ocenění. Čeká je soud

Rodina si musela na pohřeb půjčit od sousedů, protože stát na něj odmítl přispět. Kuzminova rodina přišla o jediného živitele a Natalija musela nastoupit do práce, přestože ještě kojí nejmenší dítě.

V srpnu se odhodlala k odvážnému kroku – s pomocí přátel natočila video, ve kterém popsala svou situaci a odmítnutí pomoci ze strany úřadů. Odezva byla okamžitá, nikoliv ale taková, jakou očekávala.

„Lidé nám říkali všelijaké věci. Myslíme si, že i úředníci zanechávali komentáře z anonymních účtů: ‚Proč jste si dělali tolik dětí, když je nemůžete uživit?‘ Nebo: ‚Andrej odešel z vlastní vůle, když nezemřel v boji, proč by vám měl stát něco dlužit?‘“ uvedla Ljubov, matka Kuzminové.

Pohřeb ruského vojáka na hřbitově v Petrohradě (24. prosince 2022)
Pohřeb ruských vojáků v Luhanské oblasti na Ukrajině (6. července 2024)
Pohřeb proruských vojáků na hřbitově v okupovaném ukrajinském Luhansku. (11. listopadu 2022)
Pohřeb proruských vojáků na hřbitově v okupovaném ukrajinském Luhansku (11. listopadu 2022)
Regionální vláda v reakci na Natalijino video slíbila, že situaci prošetří, a nabídla dětem zdarma exkurzi do města Tambov. Rovněž tvrdila, že úřady rodině pomohou s platbami za školku, školní stravování nebo palivové dřevo. Ve skutečnosti ale podle rodiny neposlaly vůbec nic.

„Říkají nám, abychom chodili podávat žádosti, ale nikdo nám nevysvětlí, o co má vlastně dcera právo žádat,“ uvedla Ljubov. Místní obyvatelé mají podle Okna podezření, že úřady Nataliji dávky zamítly ze stejného důvodu – protože ve veřejném rozpočtu prostě nejsou žádné peníze.

Rusko už sype do armády biliony, ale vojáci slíbené peníze pořád nevidí

To ale úředníci vyvrací. „Rodina Kuzminových pobírá sociální dávky v souladu s regionálními zákony. Některé dávky jsou však podmíněny podáním žádosti, a Natalija Kuzminová o ně nepožádala,“ tvrdí.

Pokud se nejmladší potomek Kuzminových dožije jednoho roku (a zbytek dětí bude stále naživu), bude mít Natalija nárok na získání čestného titulu Matka hrdinka, jejž ruský Vladimir Putin ustanovil po začátku invaze. S udělením je spojena odměna milion rublů (250 tisíc korun).

„Za našeho Alexeje jsme si koupili bílou ladu.“ Jak bohatne chudé Rusko z padlých

Titul Matka hrdinka byl zaveden v SSSR v roce 1944 v rámci zlepšování sociální podpory těhotných žen, mnohočetných rodin a matek samoživitelek. Podmínky jeho udělení byly stejné jako dnes, do rozpadu Sovětského svazu na něj dosáhlo více než 430 000 žen.

Kuzminová není zdaleka první pozůstalou po padlém vojákovi, která si stěžuje, že od státu nedostala slíbené odškodné a podporu. Rusové od počátku bojů na Ukrajině upozorňují mimo jiné na to, že úřady jejich příbuzné cíleně evidují jako pohřešované v boji nebo jako dezertéry místo jako padlé, na což se vztahují zcela jiné podmínky.

