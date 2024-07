Ruští pohlaváři hltali básně o Putinovi. Aktivisté jen upravili poezii nacistů

Jedna z celkem osmnácti publikovaných básní, nazvaná „Vůdce“ a doplněná fotografií ruského prezidenta Vladimira Putina, se původně jmenovala „Führer“ a roku 1938 ji na počest Adolfa Hitlera napsal nacistický propagandista a antisemita Eberhard Möller.

„Je to zahradník, jenž sklízí plody tvrdé práce, je milován svým lidem a jeho nesmrtelnost stoupá,“ stojí v jednom z jejích veršů.

Další poezie, v originálu óda na nacistické polovojenské oddíly SA, byla přeložena do ruštiny jako pocta bojovníkům žoldnéřského Wagnerova uskupení. „Naposledy šeptá drahému synovi, že umírá za mír na Donbasu,“ zní.

Odhalení skutečnosti přišlo o víkendu, když se na Rakitinově účtu na ruské sociální síti VKontakte objevila báseň, která pochází ryze ze současnosti. „Gennadij se vám na svém kanále dlouho vysmíval. Jeho poselství na závěr zní: Se*u vám na válku,“ stojí v textu.

Rakitin ve skutečnosti neexistuje. Vymyslela si ho skupina exilových aktivistů, kteří chtěli poukázat na to, že takzvaná „propaganda Z“, pojmenovaná podle symbolu ruské války na Ukrajině, a tvorba prokremelské části ruské kulturní scény, je nápadnou ozvěnou fašismu.

„Četli jsme poezii Z a viděli jsme v ní nacismus. Říkali jsme si, že v nacistickém Německu zřejmě psali úplně stejné věci, a ukázalo se, že jsme měli pravdu,“ řekli aktivisté deníku The Guardian.

Podle nich téměř všechny nacistické básně, na které narazili, dokonale zapadají do současného ruského kontextu. Jediné, co při jejich publikaci na sociální síti aktivisté upravili, byla výměna odkazů na Německo za Rusko. Jinak šlo o doslovné překlady z němčiny do ruštiny.

„Z politického hlediska to ukazuje, že ideologie nacistického Německa je blízká myšlenkám současného Ruska, i když Kreml tvrdí, že bojuje proti nacismu. Z kulturního hlediska to ukazuje, že nedochází k renesanci ruské kultury, jak tvrdí úřady, ale pouze k její degradaci,“ uvedli dále aktivisté.

Rakitinův účet na VKontakte, doplněný portrétem prošedivělého muže vytvořeným umělou inteligencí, si oblíbili ruští představitelé. Mimo jiné ho sledovala stovka ruských poslanců, třicet senátorů i několik ruských proválečných blogerů. Patří mezi ně Putinova poradkyně pro kulturu Jelena Jampolská či senátor Dmitrij Rogozin. Mnozí publikované básně sdíleli.

„Všichni tito lidé oceňovali vlastenecký postoj falešného Rakitina,“ řekl webu The Telegraph investigativní novinář Andrej Zacharov, který si Rakitina vymyslel. Rakitinovy vlastenecké básně zaujaly ruské úřady natolik, že se dostaly do semifinále soutěže „poezie o obráncích vlasti“.

Zacharov uvedl, že si Rakitina vymyslel, aby ponížil Kreml, který svou invazi na Ukrajinu ospravedlňuje potřebou „očištění ukrajinského území od nacistů“. Fakt, že v ukrajinském parlamentu (na rozdíl od Ruska) není zastoupena žádná krajně pravicová strana, nebo to, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je židovského původu a jeho příbuzní umírali za holokaustu, Kreml nevidí jako překážku pro to, aby ho opakovaně nazýval nacistou.