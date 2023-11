Berte sociální případy, radí Kreml náborářům. Ti plní kvóty i bezdomovci

Kreml po regionálních úřednících odpovědných za nábor chce, aby o své práci podávali týdenní zprávy, uvádí iStories s odkazem na dopis prezidentského zmocněnce pro Centrální federální okruh datovaný 3. října.

Každý týden je zapotřebí vyplnit detailní formulář s údaji o počtu lidí, s nimiž úředníci hovořili o možnosti uzavření kontraktu s armádou, a také o množství těch, kteří na nabídku kývli. Z psaní, které iStories poskytl jeho zdroj, vychází, že nařízení o pravidelném referování platí zřejmě už od jara.

Dopis hovoří o 22 kategoriích Rusů, na něž se mají náboráři zaměřit a přemluvit je k odjezdu na Ukrajinu. Patří mezi ně lidé s velkými dluhy, čerstvě propuštění trestanci, nezaměstnaní, lidé v insolvenci, recidivisté, nedávno naturalizovaní občané nebo lidé, kterým hrozí deportace.

Portál uvádí, že někteří lidé odpovědění za nábor nyní začínají být zoufalí a přemlouvají (i s pomocí úplatků) zaměstnance náborových center, aby přijali jejich kandidáty, a oni si tak mohli vylepšit své statistiky.

„Vodí nám sem opilce, bezdomovce, mentálně postižené, narkomany,“ uvedl anonymně ruský voják pracující ve smluvním přijímacím středisku.

„Připadá mi, že se zbavují marginalizované vrstvy společnosti. Vůbec se nestarají o kvalitu armády. Řeknou, že tihle lidé budou kopat zákopy. Nezajímá je, co se stane s rodinami rekrutů po jejich nasazení, ale samozřejmě jim slíbí hory zlata,“ dodal voják k jednání státu.

Náborová kampaň se zřejmě nedaří

Podle šéfa nevládní organizace „Občan, armáda a právo“ Sergeje Krivenka dopis odhaluje, že ruská armáda má stále problém motivovat lidi, aby se do bojů na Ukrajině dobrovolně přihlásili. „Podpis smlouvy je stále dobrovolný, ale je možné lidi různě přesvědčovat, klást jim podmínky nebo učinit jejich život nesnesitelným,“ řekl Krivenko pro iStories.

„Kdyby bylo všechno tak dobré a lidé by sami chodili podepisovat smlouvy, nepotřebovali bychom všechny ty pasti, triky a snahy regionálních úřadů. Stejně tak bychom nepotřebovali popostrkování těchto úřadů,“ dodal.

Agentura AFP v pátek uvedla, že pozemní boje na ukrajinské frontě v posledním roce v podstatě zamrzly, a to i navzdory velké protiofenzivě, kterou ukrajinské síly zahájily na začátku letošního června. Ta dosud vedla k jen omezeným územním ziskům. Ruská armáda naopak v posledních týdnech vešla do protiútoku okolo měst Avdijivka v Doněcké oblasti a Kupjansk v Charkovské oblasti, ovšem také bez výraznějších zisků.

Ofenzivy na obou stranách vedly k velkým ztrátám vojáků i vybavení. Podle britského ministerstva vnitra činí trvalé ztráty Ruska, čímž myslí mrtvé a těžce zraněné, 150 až 190 tisíc mužů. Celkové ruské ztráty, které zahrnují i lehce zraněné, zřejmě vystoupaly na 290 tisíc vojáků.

Moskva na jaře spustila rozsáhlou náborovou kampaň, v rámci které by chtěla do konce roku přivést do armády 400 tisíc nových smluvních vojáků. Ačkoli ruské ministerstvo obrany tvrdí, že tento rok smlouvu s armádou podepsalo už 305 tisíc mužů, zahraniční analytici se domnívají, že jde o nadsazený počet. Ruská vláda se podle nich snaží za každou cenu vyhnout generální mobilizaci a možné nesouhlasné reakci veřejnosti.

„Můj předpoklad je, že kampaň nevygeneruje dostatek lidí a Rusové stejně budou nakonec muset provést další mobilizaci,“ uvedl Michael Kofman z amerického centra CNA. Právě neúspěch v získání potřebného množství nových vojáků vedl loni v září k vyhlášení částečné mobilizace.

Podle informací britské rozvědky se Rusko snaží do armády najímat také lidi z okolních států. V zemích, jako je Arménie či Kazachstán, zveřejnilo online inzeráty, v nichž nabídlo zálohy ve výši 495 tisíc rublů (120 tisíc korun) a měsíční mzdy od 190 tisíc rublů (46 tisíc korun).