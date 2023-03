Rusko letos na Ukrajině nedosáhne větších územních zisků, míní rozvědky USA

Americké zpravodajské služby nepředpokládají, že by Rusko bylo do konce roku schopné posílit své jednotky na Ukrajině natolik, aby si mohly připsat výraznější územní zisky. V americkém Senátu to ve středu řekla šéfka výzvědných složek USA Avril Hainesová. Prezentovala zprávu, podle níž se Rusko přes mezinárodní odpor proti jeho agresi může dál spoléhat na spolupráci s Čínou.