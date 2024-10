Vyšlo to i kanibalům. Zkorumpovaný ruský starosta odčiní svůj trest bojem

Rusko od počátku války umožňuje vězňům narukovat do armády, čímž si odčiní svůj trest. Z bojů už se do Ruska vrátil například kanibal Dmitrij Malyšev, který v roce 2014 ubil páčidlem svého tádžického přítele, vyřízl mu srdce, usmažil ho se zeleninou a snědl. Zpět do rodné vesnice Rachinka nedaleko Volgogradu se vrátil v září tohoto roku. V listopadu se do vlasti vrátil i kanibal a vrah Denis Gorin, který zabil čtyři lidi a nejméně jednoho z nich poté snědl.

Puškarjov je druhým odsouzeným exstarostou Vladivostoku, jenž se upsal armádě. Předtím šel do války jeho nástupce Oleg Gumeňuk, podokl web Meduza.

„Ano, můj klient skutečně podepsal smlouvu s ministerstvem obrany,“ řekl Puškarjovův právník Ruslan Omelčenko. Detaily nesdělil a úřady se k těmto informacím nevyjádřily. Podle zdroje Kommersantu se však Puškarjov zapojí do takzvané speciální vojenské operace, jak ruský režim nazývá svou agresi na Ukrajině.

Puškarjov stál v čele metropole ruského Přímořského kraje v letech 2008 až 2017. Dva roky po jeho odchodu z funkce ho soud shledal vinným z přijetí úplatků v hodnotě 75 milionů rublů (v současné době asi 18 milionů korun), napsal nezávislý server Novaja gazeta Jevropa. V roce 2022 ho pak soud v jiném trestním řízení uznal vinným ze zneužití pravomoci. Exstarostu soudy poslaly na více než patnáct let do vězení.

Puškarjov je přitom druhým exstarostou Vladivostoku uvězněným za korupci, kterého ruské úřady propustí, aby bojoval na Ukrajině, podotkla média.

Letos v lednu vyšlo najevo, že smlouvu s ministerstvem obrany podepsal Oleg Gumeňuk, jenž vedl město v letech 2019 až 2021 a soud ho poslal za mříže na 12 let za přijetí úplatků v hodnotě 38 milionů rublů. Ruský server Gazeta v červenci napsal, že Gumeňuk utrpěl zranění při výbuchu miny a vrátil se do Ruska.

Server The Insider odhaduje, že na Ukrajinu se vydalo bojovat nejméně deset odsouzených ruských činitelů.

Do boje v sousední zemi se dobrovolně přihlásily desetitisíce ruských vězňů, kteří využili možnosti zmírnění trestu, pokud přežijí pobyt na frontě, napsala agentura Reuters letos v lednu v souvislosti s narukováním Gumeňuka. Na nábor vězňů do války se v Rusku původně zaměřovala soukromá žoldnéřská Wagnerova skupina, později iniciativu převzalo ministerstvo obrany.

5. ledna 2023