Pět scénářů francouzského angažmá na Ukrajině. Včetně přímé války s Ruskem

„Západní spojenci by neměli vylučovat vyslání vojáků na Ukrajinu. Francie je připravena na všechny scénáře,“ řekl Macron na konci února. Zároveň upozornil, že v této věci nepanuje shoda. Později vysvětlil, že tato teze je hlavně signálem pro Rusko, které se jinak před ničím nezastaví.

„Možná, že v určitém okamžiku – nechci to, nebudu to iniciovat – bude nezbytné vést pozemní operace, ať už budou jakékoliv, abychom čelili ruským silám,“ uvedl Macron. Podle deníku Le Figaro by to mohlo vypadat následovně:

Scénář 1 Francouzské zbrojovky na Ukrajině

Podle prvního možného scénáře by Francie na Ukrajině zřídila továrny na výrobu a provozní údržbu zbraní. Takový úmysl už loni v září oznámila britská společnost BAE Systems, která chce vybudovat na Ukrajině pobočku zaměřenou na výrobu lehkých děl a dalšího vybavení pro ukrajinské dělostřelectvo. Německá společnost Rheinmetall zase na Ukrajině plánuje postavit továrnu na opravy tanků.

„Francouzské společnosti se chystají navázat partnerství s ukrajinskými firmami, které by na ukrajinské půdě vyráběly náhradní díly a v budoucnu možná i munici,“ řekl počátkem března rozhlasové stanici RMC francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu.

Továrny by pravděpodobně budovali civilisté (stejně to zamýšlí i BAE Systems a Rheinmetall).

Analytik a generál ve výslužbě François Chauvancy tuto možnost ale označil za nepravděpodobnou. „Pojistné by bylo extrémně vysoké. Francouzské továrny by představovaly hlavní cíl pro ruskou armádu. A trvalo by několik měsíců, než by výsledky projektu přinesly ovoce,“ řekl s tím, že továrny v blízké zemi NATO vidí jako efektivnější.