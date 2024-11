Výhoda proti Ukrajině i EU, slibuje si Kreml od Trumpa. Chce válku zmrazit

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Moskva věří, že návrat Donalda Trumpa do Bílého domu by mohl přinést Rusku výhodu ve válce na Ukrajině, oslabit Evropskou unii a obnovit alespoň částečné vztahy s Washingtonem. Podle zdrojů z Kremlu se očekává, že Trump splní svůj slib rychlého ukončení konfliktu. Tým budoucího amerického prezidenta zvažuje jako jednu z možností závazek Kyjeva, že se v příštích 20 letech nebude snažit o vstup do NATO.