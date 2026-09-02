Rusové se bojí ukrajinských dronů, kolem moskevské rozvodny staví klec

Konstrukce obklopují budovu energetické společnosti OEK a rozvodnu Abramovo na východě metropole. Objekt se nachází u Izmajlovského kremlu – turistického komplexu ve stylu staré ruské architektury, který nedávno zachvátil požár. Rozvodnu v roce 2012 slavnostně otevřel moskevský starosta Sergej Sobjanin.
Záběry ze stavby konstrukce zveřejnil telegramový kanál Supernova+, jejich pravost potvrdil portál Agentstvo. Je na nich vidět lešení, které poslouží k umístění ochranné konstrukce kolem rozvodovny.
Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské invazi, v posledních měsících zvýšila intenzitu útoků v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje především na energetickou a ropnou infrastrukturu, což v Rusku způsobilo už na začátku léta vážný nedostatek paliva. Kyjev tvrdí, že cílem je oslabit schopnost Moskvy vést válku a přimět ji k ukončení konfliktu.
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Útoky dronů ochromily Lukoil. Ruskému gigantu stojí všechny hlavní rafinerie
Prezident Volodymyr Zelenskyj koncem srpna uvedl, že ukrajinské armádě zadal úkol vysílat proti ruskému týlu až tisíc dronů denně.
Vzdušné údery zesílilo také Rusko. Na Kyjev a okolí hlavního města v posledních šesti dnech takřka nepřetržitě mířily roje ruských dronů, z nichž mnohé jsou novější modely poháněné proudovými motory. Jejich výhodou pro útočící stranu je především vyšší rychlost, což obráncům zkracuje reakční dobu. Jen v noci na úterý přišlo při ruských úderech na Kyjevskou oblast o život 12 lidí. Rusko nasadilo také balistické rakety.