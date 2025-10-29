Rusko povolává zálohy na obranu proti dronům. Mají ochránit strategické objekty

Rusko nasadí do obrany proti ukrajinským dronovým útokům příslušníky záloh. Podle deníku Kommersant mají chránit především energetickou infrastrukturu a další strategické cíle. První jednotka určená k ochraně před bezpilotními letouny a diverzními akcemi vzniká v Leningradské oblasti.
Voják ruské armády.

Voják ruské armády. | foto: Profimedia.cz

Alexandr Drozděnko, gubernátor tohoto regionu ležícího v okolí Petrohradu, uvedl, že podle plánu bude mít tato jednotka v první etapě 105 členů.

K dispozici podle něho budou mít střelné zbraně, terénní auta a rušičky dronů. Vzniká na základě návrhu zákona o zapojení rezervistů do ochrany kriticky důležitých objektů, kterým se v nejbližší době bude zabývat Státní duma, dolní komora ruského parlamentu.

Ukrajinské drony útočí už třetí den na Moskvu. Rusko tvrdí, že jich sto sestřelilo

Podle Kommersantu zástupce ruského generálního štábu Vladimir Cimljanskij řekl, že se počítá se zapojením příslušníků záloh výhradně v té oblasti, kde žijí, a s jejich nasazením především proti bezpilotním letounům.

Předpokládá se, že poslanci budou o zákonu jednat tento týden, nicméně v Leningradské oblasti s přípravou jednotky začali dříve na základě předběžného povolení z ministerstva obrany.

Ukrajinci zkomplikovali Rusům vojenské plány. Poškodili jim přehradu

Agentura DPA píše, že tato jednotka bude znamenat posílení protivzdušné obrany v regionu, jehož důležité přístavy, energetická infrastruktura a průmyslové podniky se několikrát staly cílem ukrajinských dronů.

Ukrajina, která se bezmála čtyři roky brání ruské invazi, uvádí, že účelem jejích úderů proti cílům v Rusku je omezit bojeschopnost nepřítele a oslabit jeho možnosti financovat válku prodejem nerostných surovin, jako je ropa a zemní plyn.

Počet dronových útoků, které proti sobě obě země podnikají, roste. Tajemník ruské bezpečnostní rady Sergej Šojgu řekl, že ještě před dvěma lety byly ukrajinské dronové útoky ojedinělými případy, zatímco nyní jsou jich stovky. Jejich cílem je ve stále větší míře Povolžský federální okruh na jihovýchodě evropské části Ruska, kde se nacházejí strategicky důležité zbrojní podniky.

Začíná se Rusko hroutit? Putin panikaří a viní odpůrce z přípravy puče, píší v Británii

Šojgu varoval, že výpadky v dopravní infrastruktuře, například v provozu železnice, by mohly mít závažné důsledky pro zásobování zajišťující válečné potřeby.

Pro lepší ochranu důležitých objektů by měly vzniknout dobrovolnické skupiny, řekl také Šojgu, který do loňského května vedl ruské ministerstvo obrany. Takovou myšlenku podle něho podporuje prezident Vladimir Putin.

