Ruská armáda lovila pomocí dronů ukrajinské děti v Mykolajivské oblasti a čtyři zranila, oznámila tamní vojenská správa. Rusové během úterka podnikli také nálet na Oděsu, při kterém zranili nejméně 22 lidí. Terčem ruských útoků se stala i Lvovská oblast na západě země, Sumská oblast na severovýchodě či město Kryvyj Rih v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě.

„Drony naložené výbušninami zaútočily v neděli večer na děti ve věku 3, 7, 10 a 17 let, které se nacházely venku poblíž svých domovů,“ uvedl šéf Mykolajivské vojenské správy Vitalij Kim. Incident se stal v obci Dmytrivka. Záchranáři převezli všechny čtyři děti do nemocnice, kde jim zdravotníci poskytli lékařskou péči a poté je propustili domů.

Hasiči zasahují na místě ruského leteckého útoku, který zničil bytový dům v Oděse. (27. ledna 2026)
Záchranáři odhazují sutiny na místě ruského leteckého útoku, který zničil bytový dům v Oděse. (27. ledna 2026)
Stany vládního humanitárního centra v Kyjevě, kde se obyvatelé mohou ohřát, nabít svá zařízení a dát si teplé nápoje, instalované vedle bytových domů během výpadku proudu. (25. ledna 2026)
Záchranáři odklízejí trosky obytné budovy, která byla těžce poškozena po ruském útoku v Oděse. (27. ledna 2026)
Polní kuchyni před stany vládního humanitárního centra v Kyjevě. (25. ledna 2026)
Dva lidé v noci na úterý zahynuli při ruském bombardování Slovjansku na Donbasu. „Dnes ráno o půl páté nepřítel podnikl nálet na město. Řízené letecké bomby zasáhly čtvrť rodinných domů, nejméně pět poškodily, dva zcela zničily. Z trosek byli vyproštěni tři lidé: zraněný chlapec je v nemocnici. Jeho rodiče se bohužel nepodařilo zachránit,“ oznámil šéf vojenské správy města Vadym Ljach.

Rusko v noci na úterý vyslalo proti Ukrajině 165 dronů, včetně typů poháněných proudovým motorem. Zneškodnit se podařilo 135 bezpilotních letounů, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy 24 dronů na 14 blíže neupřesněných místech.

Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Přes milion lidí v zemi je bez elektřiny

Ruské ministerstvo obrany informovalo o zničení 19 ukrajinských dronů během uplynulé noci nad pěti ruskými regiony. O celkovém počtu útočících dronů, ani o případných škodách se nezmínilo.

„Nepřítel v noci za pomoci bezpilotních letounů podnikl rozsáhlý útok na Oděsu. Poškozen byl objekt infrastruktury, obytné budovy, mateřská škola, obchod a staveniště. Zraněno bylo 22 lidí, z toho 14 lehce,“ oznámil náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak.

Útok na proslulou památku. Rusové zasáhli areál Kyjevskopečerské lávry

Na místech zásahů od setmění pracují všechny záchranné složky. Lidem je poskytována veškerá potřebná pomoc, dodal. Mezi zraněnými jsou také děti. Do pátrání po pohřešovaných se zapojili i psovodi se psy.

Rusko v noci na úterek zaútočilo také na zařízení infrastruktury ve Lvovské oblasti na západě země. Informoval o tom šéf Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj, který neupřesnil, o jaké zařízení se jedná. Podle prvních informací nebyl při útoku nikdo zraněn, dodal Kozyckyj s tím, že na místě zasahují všechny relevantní služby.

Ve městě Brody v regionu hoří ropné látky, informovala místní radnice, která varovala lidi před nadýcháním se spalin.

V lednu jsme obsadili 17 osad, tvrdí Rusové

Ruské síly dosud v lednu obsadily 17 osad a převzaly kontrolu nad více než 500 čtverečními kilometry území na Ukrajině, oznámil náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov.

Ruská obrana v úterý rovněž informovala, že Gerasimov navštívil jednotky bojující na východě Ukrajiny. Tato zpráva přichází v době, kdy se zástupci Ruska, Ukrajiny a USA mají brzy sejít k novým jednáním v Abú Zabí.

Bezpečnostní záruky jsou domluvené. Čeká se na termín od Američanů, řekl Zelenskyj

Gerasimov už dříve uvedl, že Rusko v loňském roce ovládlo 6 640 čtverečních kilometrů Ukrajiny, jeho tvrzení nelze nezávisle ověřit. Pro srovnání, český kraj Vysočina má rozlohu 6 796 kilometrů čtverečních.

Generál Gerasimov „zkontroloval průběh bojových misí prováděných vojenskými formacemi a jednotkami skupiny sil Západ v oblasti speciální operace“, uvedlo ruské ministerstvo obrany na Telegramu, aniž by upřesnilo, kdy a kde se tato návštěva uskutečnila.

