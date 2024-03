Rus opakovaně zběhl z armády, matka ho vrátila. Skončil v trestanecké kolonii

Ruska dvakrát vydala armádě svého mobilizovaného syna, který zběhl od svého vojenského útvaru. Informují o tom ruská média, podle nichž voják povolaný do bojů na Ukrajině dezertoval celkem třikrát. Soud ho za to ve středu poslal na sedm let za mříže. Podle lidskoprávních aktivistů počet dezercí v ruské armádě v posledních měsících stoupá.