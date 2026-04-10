VIDEO: Děvčata tančila na Putinův projev k zahájení invaze, vyhrála soutěž

  16:32
Dětský taneční soubor z ruské Belgorodské oblasti vyhrál soutěž v Soči s choreografií na projev prezidenta Vladimira Putina oznamující invazi na Ukrajinu. Vystoupení doprovodily také záběry z války. Výkon vyvolal silné reakce i debatu o roli dětí ve válečné propagandě.

„Nebáli jsme se. Vystoupili jsme. A vyhráli jsme!“ napsal soubor na síti VKontakte. „Hodnocení poroty nenechalo nikoho na pochybách: dokázali jsme něco obrovského. Naše děti jsou vysoce motivované a soubor hrdě reprezentuje kulturu belgorodského regionu po celé zemi,“ dodal.

Vystoupení se odehrálo koncem března na festivalu Crystal Magnolia v Soči, kde taneční studio Evelia ze Šebekina získalo hlavní cenu.

Choreografii doprovázela projekce Putinova projevu z 24. února 2022 i záběry z bojů. Za dětmi byla k vidění mimo jiné palba z houfnic, stíhací letadla v akci nebo konvoj tanků. Hudební podkres vystoupení tvořila píseň nazvaná „Už nebude žádný smutek ani slzy“.

V komentářích pod instagramovým příspěvkem portálu Meduza, který sdílel video z vystoupení, se rozproudila ostrá debata. Někteří lidé si nedokázali vyložit, jestli vystoupení válku oslavuje, nebo ji naopak kritizuje, jiní v něm viděli projev širší podpory ruské invaze.

Další upozorňovali, že odpovědnost za podobná vystoupení nesou dospělí, kteří děti do takové situace staví.

Podobně reagovali také lidé na síti X. „To je ta nejšílenější forma vymývání mozků a indoktrinace, jakou jsem v životě viděl,“ napsal jeden z diskutérů pod příspěvkem zpravodajského kanálu Nexta.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

