Rusové střílí nonstop, my čekáme, líčí ukrajinští dělostřelci krizi na bojišti

Pod maskovací sítí na bojišti u Bachmutu se skrývá houfnice americké provenience M109 známá pod přezdívkou Paladin. Přestože Rusové na ukrajinské pozice ve směru na město Časiv Jar denně nonstop útočí, ocelové dělo v rukou ukrajinské 93. mechanizované brigády zůstává zticha.

Ukrajinští obránci mají zbylou munici ráže 155 milimetrů do Paladinu seřazenou v zákopu a používají ji pouze v případě, že je to naprosto nutné. „Střílíme, jen když vidíme cíl, zatímco ruské zbraně střílejí nepřetržitě. Rusové rozebírají celé vesnice jen tak pro zábavu,“ popsal deníku The Kyiv Indipendent šestatřicetiletý velitel posádky houfnice Vitalij.

„Často dostaneme jen tři náboje, abychom zasáhli cíl, a doufáme, že to bude stačit, zatímco nepřítel může klidně vypálit dvacet nábojů na jeden cíl,“ líčí Vitalij. Cíle, které by za normálních okolností byly jasnou volbou pro dělostřelecký útok, jsou nyní ponechány na pokoji, protože je třeba šetřit.

„Pokud drony zahlédnou pět nepřátelských vojáků stojících pohromadě, dnes už to nestačí k tomu, abychom vydali rozkaz k palbě. Naše velení se snaží, aby nás co nejvíc podpořila pěchota. Rádi bychom pracovali nepřetržitě, jako Rusové, ale bohužel to nejde,“ dodává voják.

Západní houfnice během posledních dvou let v ukrajinské armádě z velké části nahradily dělostřelectvo ze sovětských dob. Technika, jež je výrazně přesnější oproti té ruské, je pro Ukrajinu v boji proti nepříteli s velkou muniční převahou klíčová. Jenže i když má napadená země houfnic dostatek, čelí akutnímu nedostatku střeliva. Situace na bojišti se tak stává zoufalou.

EU loni přislíbila Ukrajině, že jí do konce března dodá milion kusů dělostřelecké munice. Unie se ale ve stanoveném termínu dostane jen na 52 procent svého cíle. Milion nábojů poskytne EU podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella Ukrajincům do konce roku. Podle odhadů bude Ukrajina letos potřebovat až 2,5 milionu kusů dělostřeleckých granátů.

Situaci ztěžují také republikáni v USA, kteří od prosince blokují financování další americké vojenské pomoci Ukrajině. Nedostatek nových dodávek vidí Washington i Kyjev jako jeden hlavních důvodů ruského úspěchu při obsazení města Avdijivka v Doněcké oblasti.

Česko nyní vede iniciativu usilující o shromáždění 1,5 miliardy dolarů (35 miliard korun) na munici pro Ukrajinu. Podle českého prezidenta Petra Pavla má Česko možnost v nejmenovaných zemích mimo EU nakoupit až půl milionu dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů a 300 tisíc kusů ráže 122 milimetrů, které by se na Ukrajinu mohly dostat v řádu týdnů.

Velení vojákům omezuje počet nábojů

Podle Romana Holodivského, velitele baterie 43. dělostřelecké brigády, která zcela přešla ze sovětských houfnic Pion na německá děla PzH2000, ukrajinské velení omezilo počet nábojů, jenž lze použít na jeden cíl.

„Když jsem naposledy osobně velel palebné misi, viděli jsme nepřátelskou útočnou skupinu, byla v ideální vzdálenosti. Požádal jsem svého nadřízeného o povolení k zásahu a také jsem se zeptal na maximální výdaje. Dostal jsem povolení vypálit pět střel. To znamená tři na konfiguraci a dvě na skutečné poškození, a to je na velké nepřátelské uskupení málo,“ popsal.

Rusko nyní podle odhadů vypálí deset střel na každou ukrajinskou. Dělostřelectvo má podle analytiků na svědomí přibližně osmdesát procent ztrát na obou stranách konfliktu.

Nalezené střepiny vypálené z ruské strany podle Holodivského navíc často ukazují, že munice čerstvě přijela z výrobní linky. „Střely, kterými se teď střílí, byly většinou vyrobeny v roce 2022 nebo 2023. Nic jim nechybí, jejich výroba běží dál bez problémů,“ konstatoval.

Ruský zbrojní průmysl podle odhadů ukrajinské vojenské rozvědky loni vyrobil dva miliony kusů dělostřelecké munice a letos vyrobí jeden další. Kromě toho má Moskva podle magazínu Time v zásobě tři miliony dělostřeleckých granátů a milion získala od Severní Koreje. Smlouvy o výrobě Kreml podepsal také s Běloruskem, Íránem a Sýrií.

Navzdory těmto výhodám se ale podle Time palebná převaha Ruska bude časem potenciálně snižovat. I kvůli nedostatku techniky, do které by bylo možné střely použít. „Přestože se jeho produkce střel může zvýšit, Rusko se dosud do značné míry spoléhalo na odběr hlavní ze starých sovětských systémů, které drželo ve skladech. Do roku 2025 budou tyto zásoby docházet a ruské kapacity na výrobu hlavní nebudou stačit k uspokojení jeho budoucích potřeb,“ míní magazín.