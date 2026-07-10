Evropa podle listu v posledních měsících výrazně zesílila vojenskou podporu Ukrajiny a zároveň rozšiřuje vlastní obranné schopnosti. „Červen potvrdil, že Evropa se od vytváření podmínek pro dlouhodobou konfrontaci s Ruskem přesouvá k praktické přípravě svých sil,“ píše.
Za hlavní důvod Vzgjad označuje rozsáhlá cvičení NATO poblíž ruských a běloruských hranic. Zmiňuje například letecké manévry Ramstein Flag nebo námořní cvičení Baltops v Baltském moři.
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Podle autorů žebříčku se evropské státy stále více zapojují do vojenských aktivit, které Moskva vnímá jako přípravu na možný konflikt.
Na prvním místě žebříčku zůstalo Německo, které list kritizuje za další rozvoj vojensko-průmyslové spolupráce s Ukrajinou a financování protivzdušné obrany. Druhé skončilo Lotyšsko, které se s Kyjevem dohodlo o výstavbě závodu na výrobu dronů pro ukrajinskou armádu. Třetí příčku sdílejí Estonsko a Británie, čtvrté místo obsadila Francie.
Válka na Ukrajině
Hned za nimi následují Polsko, Finsko, Česko a Švédsko. „Zvláštní zmínku si zaslouží Česká republika, jejíž iniciativa na výrobu munice dlouhého doletu pro Ukrajinu získala dodatečné financování,“ uvádí deník.
Ostatní státy na pátém místě podle něho pokračují ve finanční i vojenské podpoře Kyjeva a účastní se aliančních cvičení poblíž ruských hranic.
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Koordinátor žebříčku Alexej Nečajev uvedl, že evropské země postupně přebírají část bezpečnostní role, kterou podle něj dosud plnily USA.
„Jsme svědky toho, jak se evropská konfrontační strategie vůči Rusku stává stále více systémovou. Částečně je to způsobeno neochotou USA a z velké části jejich neschopností hluboce se zapojit do evropských vojenských záležitostí uprostřed krize na Blízkém východě a přesunem americké pozornosti k asijsko-pacifickému regionu,“ uvedl.