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Česko stoupá na ruském seznamu nepřátel, Kremlu vadí muniční iniciativa

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  10:22
Vojenské letouny z Česka, Švédska a Francie letí ve formaci nad Finskem během...

Vojenské letouny z Česka, Švédska a Francie letí ve formaci nad Finskem během cvičení Ramstein Flag. (16. června 2026) | foto: Alireza Boeini / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

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Rozsáhlé arktické cvičení NATO s názvem Cold Response 2026. (13. března 2026)
Rozsáhlé arktické cvičení NATO s názvem Cold Response 2026. (13. března 2026)
Rozsáhlé arktické cvičení NATO s názvem Cold Response 2026. (13. března 2026)
39 fotografií
Česko se v očích Moskvy dál propadá mezi největší protivníky. V nejnovějším žebříčku takzvaných nepřátelských vlád, který každý měsíc zveřejňují ruské provládní noviny Vzgljad, poskočilo z desátého na páté místo. Stejnou příčku obsadilo spolu s Polskem, Finskem a Švédskem a podle listu si nyní zaslouží mimořádnou pozornost.

Evropa podle listu v posledních měsících výrazně zesílila vojenskou podporu Ukrajiny a zároveň rozšiřuje vlastní obranné schopnosti. „Červen potvrdil, že Evropa se od vytváření podmínek pro dlouhodobou konfrontaci s Ruskem přesouvá k praktické přípravě svých sil,“ píše.

Za hlavní důvod Vzgjad označuje rozsáhlá cvičení NATO poblíž ruských a běloruských hranic. Zmiňuje například letecké manévry Ramstein Flag nebo námořní cvičení Baltops v Baltském moři.

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Podle autorů žebříčku se evropské státy stále více zapojují do vojenských aktivit, které Moskva vnímá jako přípravu na možný konflikt.

Na prvním místě žebříčku zůstalo Německo, které list kritizuje za další rozvoj vojensko-průmyslové spolupráce s Ukrajinou a financování protivzdušné obrany. Druhé skončilo Lotyšsko, které se s Kyjevem dohodlo o výstavbě závodu na výrobu dronů pro ukrajinskou armádu. Třetí příčku sdílejí Estonsko a Británie, čtvrté místo obsadila Francie.

Válka na Ukrajině

Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích nedaleko Kosťantynivky v Doněcké oblasti (4. června 2026)
Ukrajinští dělostřelci z 93. mechanizované brigády Cholodnyj Jar na pozicích nedaleko Kosťantynivky v Doněcké oblasti (4. června 2026)
Ukrajinské síly zasáhly muzeum v Ruskem okupovaném Sevastopolu na poloostrově Krym. (10. června 2026)
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Hned za nimi následují Polsko, Finsko, Česko a Švédsko. „Zvláštní zmínku si zaslouží Česká republika, jejíž iniciativa na výrobu munice dlouhého doletu pro Ukrajinu získala dodatečné financování,“ uvádí deník.

Ostatní státy na pátém místě podle něho pokračují ve finanční i vojenské podpoře Kyjeva a účastní se aliančních cvičení poblíž ruských hranic.

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Koordinátor žebříčku Alexej Nečajev uvedl, že evropské země postupně přebírají část bezpečnostní role, kterou podle něj dosud plnily USA.

„Jsme svědky toho, jak se evropská konfrontační strategie vůči Rusku stává stále více systémovou. Částečně je to způsobeno neochotou USA a z velké části jejich neschopností hluboce se zapojit do evropských vojenských záležitostí uprostřed krize na Blízkém východě a přesunem americké pozornosti k asijsko-pacifickému regionu,“ uvedl.

Válka na Ukrajině

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