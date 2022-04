Radioaktivní lup z Černobylu? Na Darwinovu cenu, smějí se Ukrajinci Rusům

Ruské jednotky obsadily elektrárnu, která byla v roce 1986 dějištěm bezprecedentní jaderné katastrofy, hned zpočátku invaze na Ukrajinu. Následně mimo jiné vyrabovaly a zničily dvě laboratoře pro výzkum radioaktivního materiálu, informovala ukrajinská státní Agentura pro správu vyloučených oblastí. Označila to za „akt jaderného terorismu“.

Z úložiště zdrojů ionizujícího záření Rusové podle agentury „ukradli a poničili 133 zdrojů s celkovou intenzitou sedm milionů becquerelů“. To odpovídá 700 kilogramům radioaktivního odpadu se zářením beta a gamma.

Ukrajinské úřady aktuálně netuší, kde by se ukradené věci mohly nacházet. Agentura upozornila, že i nepatrné množství radioaktivních látek může být smrtící, pokud se s ním bude zacházet neodborně.

„Je možné, že je zanechali ve vyloučené zóně, ale dost pravděpodobně si látky ruští vojáci odnesli jako suvenýry. V takovém případě aspirují na Darwinovu cenu,“ napsal úřad posměšně na Facebooku. Cenu pomyslně dostávají jedinci, kteří si obzvlášť hloupě způsobí smrt nebo zdravotní újmu a „odstraní se tím z genového fondu lidstva“.

Pokud by si totiž Rusové látky u sebe nechali, takřka jistě by po dvou týdnech utrpěli popáleniny, nemoc z ozáření a další nevratné procesy v těle. „Takovým chováním by přebrali Darwinovu cenu z rukou těch zatracených rasistů, kteří vdechli prach v Rudém lese,“ uvedla Agentura pro správu vyloučených oblastí.

Odkazovala na Rusy, kteří v oblasti kopali zákopy, přičemž se vystavili značným dávkám radiace. Radioaktivní prach zvedaný těžkými ruskými vozidly mohli vdechnout vojáci, kteří neměli na sobě ochranné prostředky, uvedli pracovníci elektrárny.

Rudý les, jenž se nachází v blízkosti elektrárny, je považován za jedno z nejradioaktivnějších míst na světě. Bezprostředně po katastrofě z roku 1986 tuto oblast zasáhl radioaktivní spad. Podle agentury Reuters dostal borovicový les své jméno poté, co se po katastrofě zbarvil do rudé barvy. Dnes je považován za nejvíce kontaminovanou oblast v celé černobylské uzavřené zóně.

Černobylská jaderná elektrárna už neslouží k výrobě energie, v areálu se nicméně stále chladí jaderné palivo. Na konci března ukrajinská státní společnost Energoatom, která provozuje jaderné elektrárny v zemi, oznámila odchod okupačních vojsk z Černobylu. Oblast je nyní pod kontrolou ukrajinských úřadů.