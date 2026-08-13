„Země vždy hořela pod nohama nepřátel Ruska a bude je roztavovat i nadále, Vladimire Vladimiroviči! Stačí jen stanovit úkol a o zbytek se postaráme my. Jsme pěšáci připravení vyrazit jakýmkoliv směrem, který určí nejvyšší vrchní velitel,“ chvástal se Ramzan Kadyrov 18. července.
Do války nuceně míří také ti, kteří se jeho režimu z různých důvodů nelíbí – gayové, alkoholici, zločinci, příbuzní opozičníků, ale i lidé, kteří nezaplatili povinné ručení, mají podezřele dlouhé vlasy anebo tónovaná skla v autech.