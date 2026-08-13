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Jsme tví pěšáci, přísahá Kadyrov Putinovi. V realitě se do války zapojuje minimálně

Kateřina Havlická
  17:30

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Ruský diktátor Vladimir Putin a vládce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov na návštěvě vojenské univerzity v čečenském městě Gudermes, v níž útok dronu způsobil požár. (20. srpna 2024) | foto: ČTK

Čečenský vládce Ramzan Kadyrov patří mezi nejhorlivější zastánce ruské války na Ukrajině a na papíře slibuje naprostou poslušnost vůči Kremlu. Ale, jak se říká, skutek utek. V realitě se v konfliktu diktátora Vladimira Putina snaží krvácet co nejméně. Jeho zájmy jsou úplně jinde, popisují zdroje z Kadyrovova okolí. A když musí, do bojů nažene obyčejné Čečence.

„Země vždy hořela pod nohama nepřátel Ruska a bude je roztavovat i nadále, Vladimire Vladimiroviči! Stačí jen stanovit úkol a o zbytek se postaráme my. Jsme pěšáci připravení vyrazit jakýmkoliv směrem, který určí nejvyšší vrchní velitel,“ chvástal se Ramzan Kadyrov 18. července.

Do války nuceně míří také ti, kteří se jeho režimu z různých důvodů nelíbí – gayové, alkoholici, zločinci, příbuzní opozičníků, ale i lidé, kteří nezaplatili povinné ručení, mají podezřele dlouhé vlasy anebo tónovaná skla v autech.

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Jsme tví pěšáci, přísahá Kadyrov Putinovi. V realitě se do války zapojuje minimálně

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