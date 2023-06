Vrbětická spojka. Zbrojaři vybuchl další sklad, úřady hledají „cizího aktéra“

Podnikatel Gebrev měl uskladněné zbraně také v moravských Vrběticích v říjnu 2014, kdy tam explodovaly muniční sklady. České úřady podezírají z exploze příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU.

Požár v muničním skladu firmy EMKO ve východobulharském Karnobatu nastal v neděli ráno a dosud nebyl uhašen, nikdo nebyl zraněn. Na stejném místě hořelo již v červenci 2022.

Podle Gebrevových slov je případ nepochopitelný, nevysvětlitelný, protože ve skladu se nic nevyrábělo a munice se sama od sebe nemohla vznítit. Uvedl také, že má podezření na úmyslné jednání.

„Nejvíce znepokojující na celé situaci je, že v posledních dvaceti letech, a zejména v posledních deseti letech, dochází k takovým výbuchům pravidelně,“ uvedl premiér Denkov. „Jde o to, že zřejmě existují zlovolné síly, které se snaží zasahovat do bulharských věcí,“ dodal premiér, aniž by možného původce výbuchů konkrétně jmenoval.

Ministr hospodářství Bogdan Bogdanov oznámil, že úřady zpřísní bezpečnostní opatření na všech objektech státních i soukromých podniků vojensko-průmyslového komplexu v Bulharsku. „Přijali jsme veškerá opatření, abychom si byli jisti, že lidé jsou v bezpečí a bulharský průmysl nebude tímto typem nájezdů postižen,“ řekl Bogdanov.

Bulharský zbrojař Gebrev v roce 2015 přežil otravu vyvolanou zřejmě ruskou nervově paralytickou látkou novičok. Podle investigativní skupiny Bellingcat se dostal do hledáčku ruských tajných služeb pravděpodobně proto, že jeho firma EMKO byla jedinou mimo kontrolu Moskvy, která byla schopna zajistit dodávky munice pro zbraně sovětské výroby.

Bulharsko vyváží na Ukrajinu velké množství munice již od začátku ruské invaze loni v únoru, dosud tak ale činilo hlavně přes prostředníky. Nový ministr obrany Todor Tagarev minulý týden oznámil, že Bulharsko poskytne Ukrajině zbraně a vybavení, které nejsou nezbytné pro jeho armádu.

Denkovova vláda nastoupila do funkce začátkem června poté, co dohodu na jejím vytvoření po složitých jednáních oznámila dvě prozápadní uskupení – koalice kolem strany GERB expremiéra Bojka Borisova a reformistický blok kolem strany Pokračujeme ve změně dalšího bývalého premiéra Kirila Petkova.

Prezident Rumen Radev, který bývá označován za proruského, a jím jmenované úřednické vlády přímou vojenskou pomoc napadené zemi odmítali s tím, že Bulharsko by se tím nechalo zatáhnout do války.