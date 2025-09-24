„Pokračujeme v naší speciální vojenské operaci, abychom zajistili naše zájmy a dosáhli cílů, které prezident naší země stanovil od samého začátku. A děláme to pro současnost a budoucnost naší země, pro mnoho dalších generací. Proto nemáme jinou alternativu,“ uvedl mluvčí ruského prezidenta.
„V našich (rusko-amerických) vztazích se jeden přístup zaměřuje na odstranění dráždivých faktorů. Tento přístup však postupuje pomalu. Jeho výsledky se blíží nule,“ prohlásil mluvčí Peskov.
Pokud Rusko není ochotné dohodnout se na míru ve válce proti Ukrajině, jsou Spojené státy připraveny zavést proti němu velmi silná cla, řekl Trump na Valném shromáždění OSN. Zároveň vyzval evropské země, aby proti Rusku podnikly stejné kroky a aby okamžitě přestaly kupovat od Ruska ropu.
Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump
Americký prezident po úterním setkání v New Yorku s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským také uvedl, že by Kyjev s podporou EU a NATO mohl dobýt zpátky veškeré území, které ztratil kvůli ruské invazi, a možná by mohl zajít i dál. Trumpova vyjádření představovala výrazný obrat oproti dřívějším výzvám, aby Ukrajina učinila územní ústupky Rusku výměnou za mír.
„Nejsme papírový tygr, ale opravdový medvěd“
Peskov odmítl Trumpovo přirovnání Ruska k „papírovému tygru“. „Rusko vůbec není tygr. Rusko je spíše spojováno s medvědem. Papíroví medvědi neexistují, ale Rusko je opravdový medvěd,“ prohlásil Putinův mluvčí. „Tady není vůbec nic papírového, Rusko si uchovává svou odolnost, svou makroekonomickou stabilitu,“ dodal. Problémy, které Rusko pociťuje v různých odvětvích, podle mluvčího souvisejí s ekonomickými omezeními, sankcemi a také s globálními ekonomickými otřesy.
Mluvčí také prohlásil, že Putin a Trump mají takové vztahy, že mohou diskutovat i o palčivých problémech, včetně Ukrajiny. Usoudil rovněž, že Trump „nemůže nevidět“ připravenost Ruska k mírovému urovnání s Ukrajinou, a zdůraznil, že ruský prezident vysoce oceňuje odhodlání Trumpovo odhodlání dosáhnout míru. Současně ale podle agentury Interfax vyjádřil politování nad tím, že americká strana veškeré rozhovory a veškeré otázky spolupráce vztahuje „jen k ukrajinskému urovnání“.