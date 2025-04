Soud poslal ruského generála na pět let do vězení. Stál za rozsáhlými krádežemi

Deník Kommersant dříve v dubnu napsal, že Popov se vrátí do bojů na Ukrajině, a to jako velitel jedné z trestných jednotek ruské armády, která od února 2022 okupuje části ukrajinského území. Popovův obhájce ale ve čtvrtek řekl, že se jeho klient v nejbližší době do války nevypraví.

„Odmítli ho,“ řekl Sergej Bujnovskij. „Spravedlnost ještě nezvítězila. Rozsudek neodpovídá skutečnostem případu, není spravedlivý. Odvoláme se a doufám, že nás vyslyší. Popov žádný zločin nespáchal,“ zdůraznil.

Sám Popov před vynesením rozsudku poděkoval všem, kteří jej podporovali, a prohlásil, že „nejdůležitější je věřit v člověka“. Kromě vězení musí podle listu The Kyiv Independent také zaplatit pokutu 800 tisíc rublů (212 tisíc korun).

Popov byl obviněn ze zpronevěru. Vojenská policie ho zatkla loni v květnu pro podezření z účasti na krádeži 1 700 tun kovu určeného na stavbu opevnění v Ruskem okupované části Záporožské oblasti na Ukrajině. Zpronevěra údajně způsobila škodu 115 milionů rublů (30 milionů korun).

Už v roce 2023 byl populární generál odvolán z velitelské funkce –⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠poté, co ostře kritizoval situaci na frontě. Popova odvolali krátce po vzpouře soukromé žoldnéřské armády Jevgenije Prigožina. V jeho odstranění mnozí komentátoři viděli pokračování čistky příliš populárních a nezávislých velitelů, napsala tehdy stanice BBC.

Popovův spoluobžalovaný, podnikatel Sergej Mojsejev, byl odsouzen na čtyři roky a dostal pokutu 600 tisíc rublů.