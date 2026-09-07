Marjaně Naumové bylo teprve 15 let, když na sebe upozornila v americkém Columbusu a zvedla 150 kg na benchpressu. Tehdy, v roce 2015, jí gratuloval i samotný Terminátor Arnold Schwarzenegger. Naumová bývalému guvernérovi Kalifornie na oplátku řekla, že doufá, že se stane prezidentem Spojených států a dá vztahy s Ruskem do pořádku.
Jenže to se nestalo. Naumovou o rok později diskvalifikovali ze soutěžení kvůli pozitivnímu testu na doping a následovala tak změna kariéry. Naumová se stala politicky angažovanou pseudoreportérkou pro státní média.
Dalším významným placeným propagandistou je moderátor pořadu Besogon na stanici Rossija 1. Je jím oscarový režisér a držitel ceny Cannes Nikita Michalkov. Ve svém pořadu se zabývá tématy jako morální úpadek Západu, tradiční hodnoty, pravoslaví.