Čtvrtý remake, každý týden jezdíme do Tuapse, píší dronaři. Opět udeřili

  12:45
Ukrajinské drony počtvrté během dvou týdnů zaútočily na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji. Rusko v noci na pátek mezitím zaútočilo na jihoukrajinskou Oděskou oblast, která byla cílem dronových náletů i během předchozích nocí. Podle záchranářů pět lidí v Oděse utrpělo zranění.

Válka na Ukrajině

„Čtvrtý remake... každý týden jezdíme s kamarády do Tuapse,“ napsal velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi na telegramu k útoku na ruský přístav, který hraje důležitou roli ve vývozu ruské ropy a ropných produktů.

Telegramový kanál Astra na základě analýzy videí z místa informuje, že hoří nejméně jedna nádrž v rafinérii u terminálu. Tento výrobní komplex patří ruskému ropnému gigantu Rosněfť. Tuapse znovu zahalil hustý dým.

Rafinerii v ruském Tuapse po dalším ukrajinském útoku zachvátil masivní požár. (28. dubna 2026)
Následky ruského útoku na Oděsu. (1. května 2026)
Následky ruského útoku na Oděsu. (1. května 2026)
Následky ruského útoku na Oděsu. (1. května 2026)
Ve čtvrtek hasiči uhasili v Tuapse požár rafinerie, který vypukl po úterním ukrajinském dronovém útoku. Ukrajinské drony zaútočily na ropný komplex, který ročně zpracovává přibližně 12 milionů tun ropy, v posledních dvou týdnech už čtyřikrát.

Po třetím útoku byl v okolí vyhlášen stav nouze a někteří obyvatelé žijící v blízkosti rafinérie byli evakuováni. Úřady ve městě hovořily o ekologické katastrofě, podle obyvatel města se na ně snášel „ropný déšť“. Ropa unikla i do moře a vytvořila na něm skvrnu.

Kouř je vidět až z vesmíru. Nic se nestalo, tvrdí úřady po zásahu rafinerie v Permu

Ministerstvo obrany v Moskvě podle BBC informovalo o sestřelení 141 ukrajinských dronů. Kolik jich do ruského vzdušného prostoru vletělo, Moskva nezveřejňuje. Protivzdušná obrana pracovala v regionech sousedících s Ukrajinou nebo na okupovaném Krymu.

Ruská armáda ukrajinské drony sestřelovala také nad Krasnodarským krajem, který se rozkládá na východním pobřeží Azovského a Černého moře. Úřady v tomto regionu oznámily, že dron zasáhl námořní terminál a na místě vznikl požár. Nikdo nebyl zraněn. K zásahu vyjelo skoro 130 hasičů a dalších záchranářů. Mají k dispozici asi 40 kusů techniky.

Válka na Ukrajině

Ruské dronové útoky

Izmajilská okresní správa ohlásila ruský útok na přístavní infrastrukturu. Nikomu se nic nestalo a k požáru, který útok způsobil, vyjeli hasiči. Přístavní město Izmajil leží na Dunaji.

Ruské drony ráno útočily na několika místech také v Charkově. Podle velitele regionální vojenské správy Oleha Syněhubova zasáhly čtyři čerpací stanice ve městě. Jeden muž je zraněný, další utrpěl akutní stresovou reakci. Také v Čuhujivu na jihovýchod od Charkova Rusko zasáhlo čerpací stanici.

Loni jsme naverbovali 450 tisíc lidí, hlásí Medveděv. Tolik už mohlo celkem padnout

Šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper původně informoval o dvou zraněných po ruských útocích na Oděsu, Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) později tento počet zvýšila na pět. Drony zasáhly dva výškové obytné domy. Jsou v nich poškozené byty, ve kterých hořelo, uvedl Kiper. Informoval také o tom, že ruský útok v regionu poničil přístavní infrastrukturu, neuvedl však, kde se to stalo.

Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení oznámily, že Rusko v posledních hodinách na Ukrajinu vyslalo 210 dronů, z nichž 190 protivzdušná obrana zneškodnila. Dvacet útočných bezpilotních letounů zasáhlo 14 míst, na dalších deseti se zřítily trosky sestřelených strojů.

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Dvacetiletá žena skončila po pobodání v nemocnici, zadrželi stejně starého muže

ilustrační snímek

Záchranáři a policisté vyjížděli v pátek časně ráno do jednoho z kladenských bytů k pobodané dvacetileté ženě. Na místě zadrželi stejně starého muže. Záchranáři ji s vážným zraněním transportovali...

1. května 2026  12:59

ONLINE: Komunisty i Paroubka vítala Internacionála. Prahou jdou antifašisté

Přímý přenos
Pohled na anarchistický průvod z budovy Národního divadla. (1. května 2026)

V Praze a dalších městech pokračují oslavy Svátku práce a 1. máje. V Praze studenti uspořádali průvod s alegorickými vozy. Na Střeleckém ostrově si slovo vzala KSČM, kde na úvod zazněla...

1. května 2026  8:28,  aktualizováno  12:47

Čtvrtý remake, každý týden jezdíme do Tuapse, píší dronaři. Opět udeřili

Rafinerii v ruském Tuapse po dalším ukrajinském útoku zachvátil masivní požár.

Ukrajinské drony počtvrté během dvou týdnů zaútočily na přístav Tuapse v jihoruském Krasnodarském kraji. Rusko v noci na pátek mezitím zaútočilo na jihoukrajinskou Oděskou oblast, která byla cílem...

1. května 2026  12:45

Režisér snímku Pan Nikdo přišel o sošku Oscara. V USA ji nesměl vzít do letadla

Pavel Talankin s Oscarem za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi (15....

Ruský režisér Pavel Talankin přišel o Oscara za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Ostraha na letišti JFK mu sošku zakázala vzít na palubu, a musel ji proto nechat odbavit mimo kabinu....

1. května 2026  10:24,  aktualizováno  12:27

Uřízlý kmen, ukradený věnec a six seven. Zničené májky někde hlásili i na policii

V České Metuji v Královéhradeckém kraji přidali pachatelé k pokácené májce...

Několik českých obcí se na prvního máje potýkalo s mnohdy svérázným dodržováním tradic. Neznámí vandalové na Zlínsku, Královéhradecku či Plzeňsku pokáceli a zničili májky. Podle lidové zvyklosti se...

1. května 2026  12:11

To má být vzor pro děti? Spolupráce Haalanda s pivovarem budí v Norsku emoce

Erling Haaland z Manchesteru City přichází na stadion před ligovým zápasem s...

Spolupráce fotbalové hvězdy Erlinga Haalanda s přední americkou pivní značkou Budweiser vyvolala bouřlivou reakci v jeho rodném Norsku. Podle odpůrců reklamy je nemyslitelné, aby sportovec, jehož...

1. května 2026

Špidla s Dienstbierem zakládají Novou sociální demokracii, začal sběr podpisů

Na pražském Střeleckém ostrově, kde tradičně probíhají 1. května akce ke Svátku...

Na pražském Střeleckém ostrově, kde tradičně probíhají 1. května akce ke Svátku práce, začal v pátek sběr podpisů nutných pro zaregistrování Nové sociální demokracie. V přípravném výboru strany jsou...

1. května 2026  5:01,  aktualizováno 

„Španělsko je příšerné a Itálie nepomáhá.“ Trump pohrozil, odkud stáhne vojáky

Doplňování paliva na americké letecké základně v německém Ramsteinu

Donald Trump vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. V noci o tom informovala agentura Reuters. Už dříve americký prezident hovořil o snížení počtu amerických vojáků v Německu.

1. května 2026  11:59

Jsem důchodce, vržou mi klouby! hlásí stoletý Hurvínek. K výročí dostal kabaret

Století Divadla Spejbla a Hurvínka

Legendární postavička Hurvínka, jehož po generace milují malí i velcí diváci, oslaví 2. května neuvěřitelné sté narozeniny. Jako dárek mu tvůrci dejvického Divadla Spejbla a Hurvínka přichystali...

1. května 2026  11:50

Moravec stále odmítá šest měsíčních platů z České televize. Ať je utratí jinde, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Bývalý moderátor České televize (ČT) Václav Moravec v pátek na sociální síti Instagram opět zopakoval, že peníze z konkurenční doložky nepřijme. „Ať je ČT utratí za rozvoj veřejné služby,” doplnil...

1. května 2026  11:09

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Je to ryzí muzikál, říká režisér divadelního představení S tebou mě baví svět

Slovácké divadlo chystá událost sezony. Uvádí adaptaci známé filmové komedie S...

Nápad na divadelní ztvárnění filmu S tebou mě baví svět nosil v hlavě delší dobu. Režisér Radek Balaš se s ním nyní vrací do Slováckého divadla, kde bude mít hra v sobotu večer světovou premiéru. V...

1. května 2026  9:52

Vypadá jako severokorejský vůdce. Trumpova zlatá socha vzbuzuje údiv

Pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa vysoká 4,5 metru, které se...

Přes čtyři metry vysokou pozlacenou sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, která byla vztyčena na Floridě, začali lidé na internetu přirovnávat k soše severokorejského vůdce Kim Ir-Sena v...

1. května 2026  9:35

