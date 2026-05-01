Čtvrtý remake, každý týden jezdíme do Tuapse, píší dronaři. Opět udeřili

„Čtvrtý remake... každý týden jezdíme s kamarády do Tuapse,“ napsal velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi na telegramu k útoku na ruský přístav, který hraje důležitou roli ve vývozu ruské ropy a ropných produktů.
Telegramový kanál Astra na základě analýzy videí z místa informuje, že hoří nejméně jedna nádrž v rafinérii u terminálu. Tento výrobní komplex patří ruskému ropnému gigantu Rosněfť. Tuapse znovu zahalil hustý dým.
Ve čtvrtek hasiči uhasili v Tuapse požár rafinerie, který vypukl po úterním ukrajinském dronovém útoku. Ukrajinské drony zaútočily na ropný komplex, který ročně zpracovává přibližně 12 milionů tun ropy, v posledních dvou týdnech už čtyřikrát.
Po třetím útoku byl v okolí vyhlášen stav nouze a někteří obyvatelé žijící v blízkosti rafinérie byli evakuováni. Úřady ve městě hovořily o ekologické katastrofě, podle obyvatel města se na ně snášel „ropný déšť“. Ropa unikla i do moře a vytvořila na něm skvrnu.
Kouř je vidět až z vesmíru. Nic se nestalo, tvrdí úřady po zásahu rafinerie v Permu
Ministerstvo obrany v Moskvě podle BBC informovalo o sestřelení 141 ukrajinských dronů. Kolik jich do ruského vzdušného prostoru vletělo, Moskva nezveřejňuje. Protivzdušná obrana pracovala v regionech sousedících s Ukrajinou nebo na okupovaném Krymu.
Ruská armáda ukrajinské drony sestřelovala také nad Krasnodarským krajem, který se rozkládá na východním pobřeží Azovského a Černého moře. Úřady v tomto regionu oznámily, že dron zasáhl námořní terminál a na místě vznikl požár. Nikdo nebyl zraněn. K zásahu vyjelo skoro 130 hasičů a dalších záchranářů. Mají k dispozici asi 40 kusů techniky.
Ruské dronové útoky
Izmajilská okresní správa ohlásila ruský útok na přístavní infrastrukturu. Nikomu se nic nestalo a k požáru, který útok způsobil, vyjeli hasiči. Přístavní město Izmajil leží na Dunaji.
Ruské drony ráno útočily na několika místech také v Charkově. Podle velitele regionální vojenské správy Oleha Syněhubova zasáhly čtyři čerpací stanice ve městě. Jeden muž je zraněný, další utrpěl akutní stresovou reakci. Také v Čuhujivu na jihovýchod od Charkova Rusko zasáhlo čerpací stanici.
Loni jsme naverbovali 450 tisíc lidí, hlásí Medveděv. Tolik už mohlo celkem padnout
Šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper původně informoval o dvou zraněných po ruských útocích na Oděsu, Státní služba pro mimořádné situace (DSNS) později tento počet zvýšila na pět. Drony zasáhly dva výškové obytné domy. Jsou v nich poškozené byty, ve kterých hořelo, uvedl Kiper. Informoval také o tom, že ruský útok v regionu poničil přístavní infrastrukturu, neuvedl však, kde se to stalo.
Ukrajinské vzdušné síly v ranním hlášení oznámily, že Rusko v posledních hodinách na Ukrajinu vyslalo 210 dronů, z nichž 190 protivzdušná obrana zneškodnila. Dvacet útočných bezpilotních letounů zasáhlo 14 míst, na dalších deseti se zřítily trosky sestřelených strojů.