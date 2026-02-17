Pokud Rusko zaútočí, NATO ničivě udeří v jeho hloubi, varuje Estonsko

NATO podnikne ničivé údery hluboko na ruském území, pokud Moskva napadne Pobaltí, řekl estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna. Odmítl tvrzení, že by Rusko dokázalo region během několika dní obsadit. Reagoval tak na válečnou simulaci, podle které by ruští vojáci kvůli neochotě Německa, Polska a USA bojovat získaly kontrolu nad částí Litvy a ustanovily pozemní koridor mezi Běloruskem a Kaliningradskou oblastí.
Estonští vojáci se účastní cvičení s britskou armádou u města Tapa na severu Estonska. (2. února 2026) | foto: Ben Birchall, PA Images / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna při příjezdu na zasedání ministrů...
Tsahkna o víkendu na okraj Mnichovské bezpečnostní konference reagoval na obavy, že Rusko po skončení války na Ukrajině zaútočí na některý z pobaltských států a pokusí se jej částečně obsadit. Takový krok by podle něj představoval zásadní zkoušku jednoty a odhodlání Aliance.

„Přineseme válku do Ruska a provedeme údery hluboko v jeho území. Víme přesně, co máme dělat,“ řekl Tsahkna portálu The Telegraph.

Země v regionu podle něj výrazně zvyšují investice do obrany a rozvíjejí nové vojenské schopnosti, přičemž výdaje na obranu v některých případech dosahují pěti procent HDP.

Putin pošle tisíce vojáků, aby rozsévali chaos po Evropě, varuje Estonsko

Ministr zároveň zkritizoval starší alianční plány, které počítaly s tím, že NATO sice nakonec ve válce s Moskvou zvítězí, ale až poté, co ruské formace vstoupí na území pobaltských států.

„Předchozí plány byly jen o tom, že když Rusko přijde, Aliance nakonec válku vyhraje. V takovém případě by už ale žádní Estonci nezůstali. O takové plány nestojíme,“ podotkl Tsahkna.

„Tohle je náš plán, protože jiný neexistuje. Nemůžeme dovolit, aby Rusko vstoupilo do Pobaltí a teprve potom jsme začali bojovat,“ doplnil.

Polsko ukázalo opevnění východní hranice. Čeká nás intenzivní rok, hlásí armáda

Debatu o zranitelnosti regionu počátkem února rozproudila simulace útoku na Litvu, kterou vypracoval německý deník Die Welt. Bývalí představitelé NATO a německé armády v ní popsali scénář, v němž Rusko během několika dní splní většinu svých cílů, zatímco Severoatlantická aliance váhá a nedokáže se rychle shodnout na reakci.

Autoři simulace předpokládali, že Moskva vyvolá „humanitární krizi“ jako záminku k zásahu, podobně jako v případě útoku na Ukrajinu.

Zranitelná Evropa. Válečná simulace ukázala rychlé zisky Ruska v Litvě

Ruští vojáci poté podle scénáře obsadili litevské město Marijampolė a převzali kontrolu nad suvalským koridorem – pásem mezi Běloruskem a ruskou kaliningradskou exklávou. USA v modelové situaci odmítly aktivovat článek 5 kvůli obavám z třetí světové války a Německo nedokázalo zastavit postup ruských sil, přestože mělo v Litvě rozmístěnou brigádu.

Pobaltští politici takové scénáře odmítají jako zastaralé a urážlivé a zdůrazňují, že jejich země nevystupují jako pasivní nárazníková zóna, ale jako aktivní obránci připravení vrátit úder.

