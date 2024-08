Rusko plánovalo, jak udeřit na Evropu střelami schopnými nést jaderné zbraně

Dokumenty z let 2008 až 2014 podle Financial Times (FT) obsahují seznam cílů pro střely, které mohou nést konvenční nebo taktické jaderné zbraně.

Mapy, které vznikly spíše pro prezentační účely než pro operační použití, znázorňují vzorek 32 cílů NATO v Evropě pro ruské námořní flotily.

Například potenciální cíle ruské Baltské flotily podle něj leží převážně v Norsku a Německu. V prezentaci pro důstojníky, která vznikla ještě před současnou ruskou invazí na Ukrajinu, jsou popsány také cíle jako je západní pobřeží Francie nebo město Barrow-in-Furness v Británii.

Taktické jaderné zbraně, které mohou být vystřeleny z pozemních zařízení, plavidel, nebo letadel, mají kratší dosah a jsou méně destruktivní než strategické jaderné zbraně určené k případnému použití proti Spojeným státům, uvádí deník. Upozorňuje však, že taktické jaderné zbraně mohou uvolnit podstatně více energie než pumy, které USA svrhly na japonská města Nagasaki a Hirošimu v roce 1945.

V prezentaci je také zmíněna možnost takzvaného demonstrativního úderu – odpálení jaderné zbraně v odlehlé oblasti „v době bezprostřední hrozby agrese“, tedy ještě před skutečným konfliktem, s cílem západní země zastrašit, píše FT. Rusko nikdy nepřiznalo, že by takové údery jeho vojenská doktrína obsahovala.

22. února 2024

Moskva nerespektovala dohody

Uniklé dokumenty dále naznačují, že si Moskva uchovala schopnost nést taktické jaderné zbraně na hladinových plavidlech, a to navzdory dohodě mezi Sovětským svazem a USA z roku 1991 o jejich odstranění.

Nedávná ruská vojenská cvičení určená k nácviku použití taktických jaderných zbraní podle listu svědčí o tom, že uniklé spisy jsou v souladu se současnou ruskou vojenskou doktrínou.

Financial Times už v únoru napsal – také s odvoláním na ruské tajné vojenské spisy – že Moskva nacvičovala použití taktických jaderných zbraní v raných fázích konfliktu s významnou světovou mocností.

Práh pro použití taktických jaderných zbraní je v Rusku mnohem nižší, než veřejně prohlašují ruští představitelé, uvedl tehdy deník. Nejnovější odhalení podle něj ukazují, jak si Rusko představovalo konflikt se Západem a plánovalo sérii drtivých úderů v celé západní Evropě.

Analytici, kteří podle FT dokumenty zkoumali, uvedli, že jsou v souladu s tím, jak NATO vyhodnotilo hrozbu úderů střel dlouhého doletu ze strany ruského námořnictva a rychlost, s jakou by se Moskva pravděpodobně uchýlila k použití jaderných zbraní.

Prioritou Ruska by v případě konfliktu s NATO bylo podle dokumentů „oslabení vojenského a ekonomického potenciálu nepřítele“. To by podle analytiků znamenalo, že by Rusko zaútočilo na civilní místa a kritickou infrastrukturu, jak to provádí na Ukrajině.