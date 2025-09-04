Zacharovová také dodala, že obvinění, že za problémy letadla s von der Leyenovou v Bulharsku stojí Rusko, jsou falešná a paranoidní.
„Rusko nebude diskutovat o jakékoli formě zahraniční intervence na Ukrajině, která je zásadně nepřijatelná a podkopává jakoukoliv bezpečnost,“ uvedla Zacharovová na tiskové konferenci.
Von der Leyenová v neděli listu Financial Times (FT) řekla, že evropské země pracují na „docela přesných plánech“ na vyslání mnohonárodních vojenských jednotek na Ukrajinu v rámci bezpečnostních záruk po skončení konfliktu. Tyto jednotky budou mít podle ní podporu Spojených států. Německý ministr obrany výroky von der Leyenové označil za předčasné.
FT také s odvoláním na informované zdroje napsal, že pravděpodobný ruský útok narušil v neděli signál GPS na bulharském letišti a donutil letadlo s von der Leyenovou přistát v Plovdivu s pomocí papírových map. Narušení potvrdily bulharský úřad pro řízení letového provozu a následně i Evropská komise.
|
Rušení GPS Rusy donutilo letoun s von der Leyenovou přistát podle papírových map
Spojenci Kyjeva z takzvané koalice ochotných zemí, jejíž součástí je i Česko, se dnes na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona sejdou v Paříži. Budou hovořit o tom, jak zajistit bezpečnost Ukrajiny v případě podpisu mírové dohody s Ruskem.