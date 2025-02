Úplatní ruští úředníci se snaží dostat z vězení na frontu, řada jich tam zemřela

Z celkem 102 lidí, které spočítala ruská redakce stanice BBC, bývalo 22 starosty, deset jsou někdejší poslanci městských a regionálních sněmů, sedm zástupci gubernátorů a členové regionálních vlád. Dalších 25 bylo z řad vojáků, policistů a dva byli soudci. Na Ukrajinu však bojovat neodešel žádný soudce ani bývalý vysoce postavený představitel federální úrovně.

Většina z těchto lidí, kteří si vybrali nástup na frontu, aby unikli trestu, byla obviněna z korupce, celkem 79. Dalších 16 čelilo obviněním z násilných trestných činů a v osmi případech z jiných deliktů.

Z těch, co se vydali do války, se 23 lidí z fronty vrátilo a nyní jim už v souladu se zákonem nehrozí trestní stíhání a vězení. Dalších 17 zahynulo nebo je pohřešováno. Zbývajících 61 zůstává na frontě, anebo o nich nejsou známé žádné údaje.

Avšak ne všem obviněným či odsouzeným se podařilo vypravit se do války. Podle obhájce specializovaného na případy korupce platí nepsaný zákaz týkající se někdejších vysoce postavených úředníků, kterým žádosti zamítají.

„Vědí příliš mnoho. Mohli by se z války vrátit jako hrdinové a pak se pomstít těm, kdo je posadili za mříže a napáchat mnoho dalších špatností,“ řekl advokát pod podmínkou anonymity.

„Sedím ve vazbě, ale měl bych bojovat u Kurska“

Jako příklad BBC uvedla bývalého šéfa kultury moskevské radnice Alexandra Kibovského, kterého loni v létě zatkli pro podezření z přijetí úplatku. Prakticky hned požádal o odeslání do války, ale jeho prosby zůstaly nevyslyšeny. Na prosincové jednání soudu o prodloužení vazby přišel Kibovskij v tričku s nápisem „Sedím ve vazbě, ale měl bych bojovat u Kurska“. Ve vazbě zůstal.

Dotázaní advokáti tvrdí, že tajná služba FSB nedovoluje poslat na frontu všechny zájemce. „Oficiálně odeslání obviněného či odsouzeného schvaluje ministerstvo obrany, ale neoficiálně si vojáci nechávají vše odsouhlasit od FSB,“ poznamenal obhájce Andrej Grivcov.

Na odeslání do války proti Ukrajině nyní čeká penzionovaný policejní plukovník Michail Smirnov z Petrohradu, kterému se podařilo dostat za mříže čtyři desítky zkorumpovaných představitelů státu, ale loni se přiznal, že v době služby u policie sám spáchal tři vraždy, které se donedávna pokládaly za nevyřešené.

Původně jej loni na jaře zatkli kvůli podezření, že v roce 1998 vyhodil do povětří auto s šéfem zločinecké bandy, která měla pod palcem petrohradský přístav. Po půl roce ve vazbě se Smirnov přiznal k vraždě petrohradského novináře Maxima Maximova, 20 let po žurnalistově zmizení, a také k tomu, že zabil svého informátora. Za tři vraždy mu hrozilo doživotí. Ale přiznání viny je podmínkou k možnosti odejít do války proti Ukrajině.

„Smirnov není jediný, kdo si přál zabíjet ve válce poté, co spáchal vraždu během služby u policie,“ podotkla BBC a uvedla případy dalších dvou bývalých policistů ze Sibiře, kteří byli jako vrazi odsouzeni.

Někdejší náčelník Orlan Saryg-Dončak a jeho podřízený Alim Kenden v roce 2008 vyslýchali podezřelého z krádeže. Vyvezli jej spoutaného na opuštěné místo, náčelník jej polil benzinem a zapálil.

Kendek pak „ze soucitu“ vzal kladivo a rozbil hořícímu muži hlavu. Zatkli je až v roce 2020 a o tři roky později je odsoudili. Loni v létě vyšlo najevo, že oba odešli na frontu, kde poté zřejmě zemřeli.