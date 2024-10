Putin řídil cvičení jaderných sil. Je důležité je mít stále připravené, uvedl

Ruská vojska během cvičení odpálila pozemní mezikontinentální balistickou raketu Jars, z jaderné ponorky byly vypuštěny mezikontinentální rakety Siněva a Bulava a do cvičení se zapojily i strategické bombardéry, které vypustily střely s plochou dráhou letu, uvedl náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov.

Během války proti Ukrajině, kterou Putin rozpoutal v únoru 2022 rozkazem k invazi do sousední země, Moskva často označuje své jaderné zbraně jako záruku, že nemůže utrpět porážku. „Putin se pravidelně ohání jaderným mečem, aby odradil Západ od zvětšování podpory Ukrajině,“ poznamenala v úterý agentura AP.

„Dobře si uvědomujeme, že právě jaderná triáda (jaderné zbraně pozemních, námořních a vzdušných sil) zůstává spolehlivým garantem svrchovanosti a bezpečnosti naší země, umožňuje řešit úkoly strategického zadržování a také podporovat paritu jaderných sil a rovnováhu sil ve světě jako objektivní faktory globální stability,“ citovala Putina agentura Interfax.

„Vzhledem k růstu geopolitického napětí, výskytu nových vnějších hrozeb a rizik je důležité mít moderní strategické síly ustavičně připravené k bojovému použití,“ prohlásil šéf Kremlu. Avšak Rusko potvrzuje své zásadní stanovisko, že použití jaderných zbraní by bylo krajním, výjimečným opatřením k zajištění bezpečnosti země, dodal prezident podle listu Kommersant.

Jaderné síly jsou podle Putina z 94 procent vybaveny moderními typy výzbroje. Rusko se podle něj nehodlá nechat zatáhnout do závodů ve zbrojení, ale své jaderné síly bude udržovat na nezbytné úrovni a bude zdokonalovat všechny jejich složky.

Putin koncem září ohlásil upřesnění ruské jaderné doktríny, která byla naposledy upravena v roce 2020. Prezident hodlá rozšířit seznam situací, za kterých by Rusko mohlo použít jaderné zbraně. Vysvětlil to nezbytností přihlížet ke změnám současné vojenské a politické situace. Kreml tento krok označil za „signál“ vyslaný „nikoliv přátelským“ zemím, připomněl Kommersant.

Ruský vůdce minulý měsíc varoval USA a jejich spojence, že – pokud by Ukrajině povolili používat západní zbraně k úderům v hloubi Ruska – NATO by se dostalo do války s Ruskem. Toto poselství posílil oznámením nové verze jaderné doktríny, která by považovala útok konvenčními zbraněmi na Rusko ze strany nejaderné země podporované jadernou mocností za společný útok proti Rusku. To bylo jasné varování pro USA a další spojence Kyjeva, napsala AP.

Raketa Jars v úterý letěla z kosmodromu Pleseck na severu evropské části Ruska na polygon Kura na Kamčatce, rakety Siněva a Bulava odpálily jaderná ponorka Novomoskovsk z Barentsova moře a jaderná ponorka Kňaz Oleg z Ochotského moře, upřesnilo podle TASS ruské ministerstvo obrany.