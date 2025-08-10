Developerská brožura vyzdvihuje „velkolepý styl“ nové budovy jen 15 minut od moře, s dodatkem, že byla poškozena během „vojenských událostí“. Ve skutečnosti však byl původní dům stržen po dobytí ukrajinského města Mariupol ruskými vojsky, při němž v roce 2022 zemřely tisíce lidí a většina domů byla zničena či poškozena.
Obyvatelé takzvaného Domu s hodinami přežili jen o vlásek, na obnově svého příbytku se ale podílet nesmějí. Byty se prodávají převážně nově příchozím Rusům. „My, původní majitelé, na to nemáme právo,“ říká Jelena Pudaková, jejíž matka tam dříve vlastnila prostorný byt. Dům, který patřil k symbolům Mariupolu, tak nyní představuje symbol ruské přeměny města.
Bývalí obyvatelé očekávali, že dostanou byty v domě postaveném na místě stržené budovy. Nařízení z roku 2022 jim na to dávalo právo, později jim ale úřady sdělily, že se zákon změnil. Už podle nich nemají právo na přestěhování do svých původních domů, zůstává jim však nárok na přestěhování jinde ve městě.
Původní vlastníci se marně snažili kontaktovat státní developerskou firmu RKS, která budovu na místě Domu s hodinami stavěla. Byty si tam ale rozebrali jiní zájemci, hlavně Rusové. Podle realitního makléře z Mariupolu, který tam prodal tři byty, byl zájem velký a byty se vyprodaly během jediného týdne. Původní majitelé si mohli koupit byt stejně jako kdokoliv jiný, dodal. Firma byla později zařazena na americký sankční seznam.
Prodávání dobytých domů
Jedna z nově příchozích do Mariupolu, Ruska ze Sibiře, uvedla, že ji při první návštěvě města loni uchvátila zářivá oranžová barva slunce. Koupila si tu byt, který vyžadoval jen drobné opravy, a plánuje tam strávit důchod, čímž splní sen svého manžela o životě u moře. Zatím ho chce pronajmout nájemnici – ženě z Moskvy, která nyní v Mariupolu žije a pracuje.
Oleksandr Nosočenko, bývalý obyvatel Mariupolu, uvedl, že jeho chatu u moře na okraji města zabral ruský voják. Jako muž v branném věku se nemohl do Mariupolu vrátit a žádat o odškodnění. Jeho manželka, která přežila ruské obležení města, se tam odmítla vrátit z principu.
Napříč okupovaným územím Ruskem podporované úřady zabavily tisíce bytů poté, co je prohlásily za byty „bez majitele“. Ukrajinci, kteří z těchto oblastí uprchli, tak čelí stále větším překážkám při návratu, dokazování vlastnictví nebo získání odškodnění. Nově příchozí z Ruska naopak využívají řady výhod, například hypoték s dvouprocentní úrokovou sazbou na nové bytové projekty.
Strategie nahrazování původního obyvatelstva na dobytých územích etnickými Rusy je přístup, který Moskva uplatňuje dlouhodobě, a to nejen v Mariupolu.
List The Wall Street Journal připomíná, že například do východoukrajinského Donbasu proudili Rusové již ve 30. letech 20. století, kdy Sovětský svaz tuto oblast industrializoval, zatímco miliony ukrajinských rolníků umíraly hlady při hladomoru, který ukrajinská vláda a mnozí historici označují za genocidu.
4. února 2023