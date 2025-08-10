Domy po Ukrajincích, slevy pro Rusy. Tak vypadá obnova Mariupolu podle Moskvy

Autor: ,
  17:05
Rusko na okupovaných územích Ukrajiny hromadně konfiskuje byty původních obyvatel a dává je ruským občanům. Stavební firmy napojené na Kreml tak vydělávají na rekonstrukci domů zničených ruskou invazí. Informoval o tom deník The Wall Street Journal.
Dům s hodinami v Mariupolu. (5. srpna 2025)

Dům s hodinami v Mariupolu. (5. srpna 2025) | foto: Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe

Dům s hodinami v Mariupolu před válkou. (5. srpna 2025)
Dům s hodinami v Mariupolu na snímku z roku 2022. (5. srpna 2025)
V některých částech Mariupolu se staví nové domy. (13. prosince 2023)
V některých částech Mariupolu se staví nové domy. (13. prosince 2023)
15 fotografií

Developerská brožura vyzdvihuje „velkolepý styl“ nové budovy jen 15 minut od moře, s dodatkem, že byla poškozena během „vojenských událostí“. Ve skutečnosti však byl původní dům stržen po dobytí ukrajinského města Mariupol ruskými vojsky, při němž v roce 2022 zemřely tisíce lidí a většina domů byla zničena či poškozena.

Obyvatelé takzvaného Domu s hodinami přežili jen o vlásek, na obnově svého příbytku se ale podílet nesmějí. Byty se prodávají převážně nově příchozím Rusům. „My, původní majitelé, na to nemáme právo,“ říká Jelena Pudaková, jejíž matka tam dříve vlastnila prostorný byt. Dům, který patřil k symbolům Mariupolu, tak nyní představuje symbol ruské přeměny města.

„Chceme žít u moře.“ Rusové skupují domy v Mariupolu, konce okupace se nebojí

Bývalí obyvatelé očekávali, že dostanou byty v domě postaveném na místě stržené budovy. Nařízení z roku 2022 jim na to dávalo právo, později jim ale úřady sdělily, že se zákon změnil. Už podle nich nemají právo na přestěhování do svých původních domů, zůstává jim však nárok na přestěhování jinde ve městě.

Původní vlastníci se marně snažili kontaktovat státní developerskou firmu RKS, která budovu na místě Domu s hodinami stavěla. Byty si tam ale rozebrali jiní zájemci, hlavně Rusové. Podle realitního makléře z Mariupolu, který tam prodal tři byty, byl zájem velký a byty se vyprodaly během jediného týdne. Původní majitelé si mohli koupit byt stejně jako kdokoliv jiný, dodal. Firma byla později zařazena na americký sankční seznam.

Prodávání dobytých domů

Jedna z nově příchozích do Mariupolu, Ruska ze Sibiře, uvedla, že ji při první návštěvě města loni uchvátila zářivá oranžová barva slunce. Koupila si tu byt, který vyžadoval jen drobné opravy, a plánuje tam strávit důchod, čímž splní sen svého manžela o životě u moře. Zatím ho chce pronajmout nájemnici – ženě z Moskvy, která nyní v Mariupolu žije a pracuje.

Dům s hodinami v Mariupolu před válkou. (5. srpna 2025)
Dům s hodinami v Mariupolu na snímku z roku 2022. (5. srpna 2025)
Dům s hodinami v Mariupolu. (5. srpna 2025)
V některých částech Mariupolu se staví nové domy. (13. prosince 2023)
15 fotografií

Oleksandr Nosočenko, bývalý obyvatel Mariupolu, uvedl, že jeho chatu u moře na okraji města zabral ruský voják. Jako muž v branném věku se nemohl do Mariupolu vrátit a žádat o odškodnění. Jeho manželka, která přežila ruské obležení města, se tam odmítla vrátit z principu.

Napříč okupovaným územím Ruskem podporované úřady zabavily tisíce bytů poté, co je prohlásily za byty bez majitele“. Ukrajinci, kteří z těchto oblastí uprchli, tak čelí stále větším překážkám při návratu, dokazování vlastnictví nebo získání odškodnění. Nově příchozí z Ruska naopak využívají řady výhod, například hypoték s dvouprocentní úrokovou sazbou na nové bytové projekty.

Rusko má „obnovu“ Mariupolu za hotovou. Nejdřív za 18 let, míní investigativci

Strategie nahrazování původního obyvatelstva na dobytých územích etnickými Rusy je přístup, který Moskva uplatňuje dlouhodobě, a to nejen v Mariupolu.

List The Wall Street Journal připomíná, že například do východoukrajinského Donbasu proudili Rusové již ve 30. letech 20. století, kdy Sovětský svaz tuto oblast industrializoval, zatímco miliony ukrajinských rolníků umíraly hlady při hladomoru, který ukrajinská vláda a mnozí historici označují za genocidu.

4. února 2023

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Domy po Ukrajincích, slevy pro Rusy. Tak vypadá obnova Mariupolu podle Moskvy

Rusko na okupovaných územích Ukrajiny hromadně konfiskuje byty původních obyvatel a dává je ruským občanům. Stavební firmy napojené na Kreml tak vydělávají na rekonstrukci domů zničených ruskou...

10. srpna 2025  17:05

Němka si myslela, že železnou oponu překoná na Šumavě snáz. Krutě se spletla

Jako východní Němka se pokusila překonat železnou oponu v Československu. Neúspěšně. Věznice v NDR pak pro ni byly peklem. Angelika Cholewa skončila po nevydařeném útěku za mřížemi, kde čelila...

10. srpna 2025  17:03

Hamás se odmítl vzdát, nemáme jinou možnost než dál válčit, řekl Netanjahu

Izrael nemá jinou možnost, než pokračovat ve válce, protože Hamás nechce složit zbraně, uvedl v neděli izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Vyjádřil se tak k plánu obsadit město Gaza. Za současný...

10. srpna 2025  16:34,  aktualizováno  17:01

Americký luxus zvedá politiky v Evropě ze židle. Tématem jsou klimatizace

To, co bylo ještě donedávna považováno za americký luxus, se v Evropě s trochou nadsázky stále častěji stává symbolem přežití. Řeč je o klimatizacích, bez kterých si mnoho domácností v Evropě už...

10. srpna 2025

Disney ukázal novou luxusní výletní loď, pyšní se kiny, tobogány i tisíci kajutami

Tisíce lidí se v sobotu ráno přišly podívat do loděnice Meyer Werft v Papenburgu německém v Dolním Sasku, aby sledovali slavnostní vytažení nové výletní lodi společnosti Disney z doku. Plavidlo...

10. srpna 2025  16:43

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je z tragické události v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celý...

10. srpna 2025  11:01,  aktualizováno  16:30

GLOSA: Brutal Assault letos nabídl převleky, záchodové štětky i emoce

Koncerty velikánů tvrdé metalové hudby Gojira a Mastodon, kytaristy Kerryho Kinga, ale i řada silných vystoupení menších kapel orámovaly letošní ročník festivalu Brutal Assault. Konal se od středy do...

10. srpna 2025  16:13

Mír bez Ukrajiny nepůjde, zdůrazňuje Evropa. Zelenskyj by mohl na Aljašku

Cestu k míru na Ukrajině nelze určit bez Ukrajiny, uvedli ve společném prohlášení lídři Británie, Finska, Francie, Itálie, Německa a Polska a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Bílý...

10. srpna 2025  7:14,  aktualizováno  15:32

VIDEA TÝDNE: Smaženice z muchomůrky, krásné záběry vlčat i luxusní vila na prodej

S nedělním odpolednem je tu přehled nejsledovanějších videí uplynulého týdne. Muž přežil otravu muchomůrkou zelenou a o své zkušenosti promluvil. Vila na Vinohradech přitahuje pozornost, prodává se...

10. srpna 2025  15:28

„Aljaška je geniální volba.“ Trump ukazuje svaly, ze symboliky má radost i Putin

Premium

Výběr americké Aljašky jako místa setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským vládcem Vladimirem Putinem nese benefity pro obě strany. Trump tím ukazuje dominanci, zatímco Putin se vyhne...

10. srpna 2025  14:38

Pronájem prostorného bytu 2+1 Vysoké Mýto
Pronájem prostorného bytu 2+1 Vysoké Mýto

Mánesova, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, okres Ústí nad Orlicí
15 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 104 912 nemovitostí

Kdo volí STAN, hlasuje pro Babiše, napsal Topolánek. Schytal to i od Kalouska

Bývalý premiér za ODS Mirek Topolánek se ostře pustil do Starostů. Nelíbí se mu jejich kritika v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Někdejší neúspěšný kandidát na prezidenta na síti X napsal, že hlas...

10. srpna 2025  14:15

Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvořily kolony

Policie před polednem kvůli třem nesouvisejícím nehodám uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno. Nehody se staly v silném provozu mezi 11. a třetím kilometrem, tedy mezi exity Blučina a Chrlice. Před...

10. srpna 2025  12:44,  aktualizováno  13:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.