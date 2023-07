„Chceme žít u moře.“ Rusové skupují domy v Mariupolu, konce okupace se nebojí

Na ruské sociální síti VKontakte je stovka skupin věnovaných nákupu, prodeji či pronájmu nemovitostí v obsazeném městě. Na největší z nich s názvem „Nemovitosti v Mariupolu a Priazovje (ruské označení pro pobřeží Azovského moře, pozn. red.)“ se Rusové na koupi domů a bytů začali ptát už loni v květnu – kdy v tamních ulicích ještě zuřily boje.

Zájemci o mariupolské nemovitosti pocházejí z celého Ruska, včetně Moskvy, Petrohradu, Krasnodaru nebo Nižného Novgorodu. Mnozí z nich jsou otevřeni koupi budov „v jakémkoliv stavu“ a nevadí jim škody po ostřelování.

Mariupol byl během bojů loni na jaře v podstatě zničen. Ruská armáda ho přes dva měsíce intenzivně bombardovala, než ho v květnu plně ovládla. Ve městě zemřelo nejméně 25 tisíc lidí, většinou civilistů. Poškozeno či zcela zničeno bylo 90 procent bytových a 60 procent rodinných domů.

Kupující, s nimiž portál Bumaga hovořil, uvedli, že město považují za součást Ruska a nákup nemovitostí se jim nezdá riskantní. „Považuji to za dobrou investici. Někomu to může připadat zvláštní, ale já věřím v budoucí rozvoj města. Pod ruskými křídly ho čeká zářná budoucnost,“ popsala žena jménem Olesja pocházející z Omsku, která si v Mariupolu hledá dům.

„Myslím, že se stane oblíbenou prázdninovou a turistickou destinací. Pro naši zemi má zvláštní význam, je to město hrdinů. To nejhorší, co by se tam mohlo stát, se už stalo,“ dodala Olesja.

Město pod námi bude vzkvétat, věří Rusové

Všichni lidé, kteří s portálem promluvili, uvedli, že si Mariupol vybrali kvůli jeho blízkosti k moři. Budoucích bojů ve městě se nebojí, navzdory ukrajinské protiofenzivě, jež postupuje právě v tomto směru.

Výkladní skříní, kterou obchodníci s realitami v Mariupolu zájemcům ukazují, je nově postavená čtvrť Něvskij. Právě tu také navštívil po ovládnutí města ruskými silami ruský prezident Vladimir Putin.

„Chci koupit nemovitost v Mariupolu, protože věřím, že město bude v blízké budoucnosti vzkvétat a stane se dobrou dovolenkovou destinací. Nemám obavy z budoucích škod na městě. Naše hranice jsou dobře střeženy ozbrojenými silami a válka se blíží ke svému logickému konci,“ popsal pro Bugamu muž, jenž se představil jako Eldar.

„S rodinou jsme začali hledat bydlení v Mariupolu, protože chceme žít blízko moře a v místě s dobrými životními podmínkami. Mariupol má také poměrně levné nemovitosti a atraktivnější platové nabídky pro mého manžela, protože je elektrikář. A životní prostředí je tam mnohem čistší než v Krasnojarsku. Válka nebude trvat věčně,“ uvedla žena jménem Irina.

Budovy mají stále ukrajinské vlastníky

Bugama uvádí, že na ruském inzertním portálu Avito je nyní 70 inzerátů nemovitostí v Mariupolu, přičemž 34 se týká bytů, 35 domů a jeden komerčních prostor. Průměrná cena bytu se na webu pohybuje kolem tří milionů rublů (736 tisíc korun), zatímco domy a pozemky se tu prodávají v průměru za 4,8 milionu rublů (zhruba 1,2 milionu korun).

Poradce starosty Mariupolu loajální Kyjevu Petro Andrjuščenko o víkendu uvedl, že Rusové si nemovitosti ve městě kupují nelegálně, neboť budovy mají často stále ukrajinského vlastníka. „V případě, že město osvobodí ukrajinské síly, budou tyto transakce neplatné,“ upozornil.

Podle něj se od okupace do Mariupolu přesunulo 40 tisíc Rusů a tento počet dál poroste. Před válkou mělo město bezmála půl milionu obyvatel.

Mnozí obyvatelé Mariupolu z města po začátku ruské invaze na Ukrajinu uprchli. Ti, kteří zůstali, podle Andrjuščenka často kolaborují a vyhánějí původní majitele z bytů. „Jde to až tak daleko, že vědí, že lidi si koupili byt před válkou a doklady na to nemají – shořely. Tak ten jejich byt prodají. Potom přijde někde společně s člověkem z komandatury a říká, že byt má nového vlastníka a že má k dispozici nové doklady vydané Ruskem,“ popsal.

Původní vlastník nezřídka končí na ulici. Nemůže totiž dokázat, že byt je jeho, protože podle Andrjuščenka nemá přístup do katastru nemovitostí.