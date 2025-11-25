„I kdyby teď došlo k zastavení bojů, zůstalo by tu imperiální a agresivní Rusko, jehož ambice sahají daleko za Ukrajinu,“ uvedl ministr. Dodal, že Rusko své hospodářství a společnost plně nastavilo na válku.
Moskva nyní podle Wadephula rekrutuje více vojáků, než potřebuje pro válku na Ukrajině. Zhruba se podle něj jedná o jednu divizi měsíčně navíc. „Jde o divize, jejichž pohled – o tom není pochyb – míří na nás, na EU, na NATO,“ uvedl.
Německé tajné služby dlouhodobě varují, že se Rusko nezalekne ani přímé konfrontace se Západem, pokud to bude považovat za nutné. Předseda Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger v říjnu při veřejném slyšení ve Spolkovém sněmu řekl, že se Evropa nesmí nechat ukolébat předpověďmi, že by Rusko mohlo být připraveno Severoatlantickou alianci napadnout až v roce 2029. Situace je podle něj už nyní kritická. Podle kancléře Friedricha Merze Německo sice nyní není ve válce, už ale nežije ani v míru.
K jednání o americkém plánu na ukončení války na Ukrajině Wadephul řekl, že Američané mají někdy „neortodoxní způsob, jak přistupovat k řešení problémů“. Bývají ale podle něj potom také překvapivě flexibilní a jsou ochotni do jednání zapojit i další hráče, v tomto případě Evropany.
Původní osmadvacetibodový plán k ukončení války na Ukrajině, který se minulý týden dostal do médií a který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy, doznal při nedělním jednání delegací USA a Ukrajiny v Ženevě některých změn. Wadephul už v pondělí řekl, že plán z Ženevy je zásadním úspěchem pro Evropu.
V původním plánu byly mimo jiné body, podle kterých by Ukrajina přišla o značnou část území, včetně oblastí, které Moskva nedokázala vojensky obsadit. Dále navrhoval, že Ukrajina početně omezí svou armádu maximálně na 600 000 vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
