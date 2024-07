Válka jako nedílná součást kultury, plánují v Rusku návrat do dob SSSR

„Změna postojů Rusů ke speciální vojenské operaci je existenčním úkolem, který lze splnit pouze uměleckými prostředky. Politické a informační metody jsou nedostatečné: válka je strašná věc, pokud se jen ukazuje v televizi. Ale jako umělecký model má sílu jaderné reakce,“ uvádí politické memorandum.

Moskva by podle něj měla za tímto účelem obnovit systém řízení kultury z dob SSSR. Klíčovým cílem státního mandátu pro kulturní a umělecké instituce má být propagace tradičních duchovních a morálních hodnot.

„Prioritou je vlastenectví, služba vlasti, odpovědnost za její osud a podpora operace na Ukrajině,“ stojí v textu, jenž vznikl na přelomu roku a nyní ho získala organizace Dossier Centre opozičníka Michaila Chodorkovského.

Podle plánů Kremlu by nejpozději do roku 2025 měla polovina všech prací zadávaných státem odpovídat tomuto „novému mandátu“. Téma války by se mělo stát rámcem projektů, „nedílnou součástí“ každého uměleckého díla a „výchozím bodem“ pro jakoukoli diskusi o hodnotě díla.

Dokument mimo jiné navrhuje natočit „marvelovsky laděný“ film o veliteli proruských separatistů na Donbase Arsenu Pavlovovi, kterého líčí jako hrdinu. Ukrajina Pavlova viní z mučení a zabíjení válečných zajatců.

Dalším nápadem z pera ruských úřadů je seriál, v němž zaměstnanci hotelu v okupovaném Doněcku sledují všední život kolem sebe. „Tento druh obsahu pomůže ruské společnosti překonat únavu z válečných témat a přesunout pozornost na běžný život uprostřed konfliktu,“ stojí v textu.

Jeho hlavním autorem je neblaze proslulý Sergej Novikov, šéf sociálních projektů na ruském prezidentském ředitelství. Jsou to právě jeho podřízení, kdo sestavuje černé listiny umělců, kteří se odvážili kritizovat invazi na Ukrajinu. Posléze jim zakazují dále tvořit a vystupovat.

„Napište o osvobozování měst“

Dokument podle Dossier Center naznačuje, že Kreml velmi znepokojuje nízká úroveň aktivní podpory bojů na Ukrajině mezi Rusy.

Květnový průzkum moskevského centra Levada ukázal, že podpora války ze strany obyvatelstva je stále vysoká a pohybuje se kolem 75 procent. Zároveň by ale 71 procent respondentů chtělo okamžité mírové rozhovory.

„Pokud se zeptáte průměrného Rusa, co vlastně od války chce nebo čeho se podle něho dosáhne v případě vítězství, odpověď bude znít nic,“ napsal expert na východoevropskou politiku Kristaps Andrejsons.

Podle Novikova je válka „bolestně potlačovanou“ a „lokalizovanou“ záležitostí, protože Rusové „raději žijí normální život, než aby se stali hrdiny“. Nová kulturní politika proto míří právě na tyto občany a má z války udělat kulisu pro „vzestupy a pády každodenního života“.

Novikovův plán počítá s tím, že stát bude nadále poskytovat základní podporu apolitickému umění, ale významné finanční prostředky by dostala pouze kontrolovaná, ideologická díla o válce.

„Jeďte se podívat na nová ruská území a napište o nastolení mírového života, osvobozování měst a životě legendárních armádních jednotek. Namalujte portréty ruských vojáků, pořádejte představení s válečnou tematikou,“ pobízí umělce s tím, že si tak mohou vydělat „pořádné“ peníze.

Novikov, kterému jeho práce vynesla přezdívku „lovec ideologických nepřátel“, dohlíží také na program „pokání“, v rámci něhož se mohou umělci z černé listiny vykoupit mimo jiné tím, že dají peníze na proválečnou charitu nebo odjedou na některé z okupovaných regionů na Ukrajině.

Mnozí ruští umělci, již se odmítli přizpůsobit Putinovu režimu a vymezili se proti válce, už přišli o práci, museli zaplatit pokutu nebo skončili za mřížemi. Jiní byli označeni hanlivou nálepkou „zahraniční agent“, což přináší zpřísněný úřední dohled a silně negativní konotace.

Ruský soud v červenci kvůli obviněním z terorismu poslal na šest let do vězení režisérku Jevgeniji Berkovičovou a dramatičku Svetlanu Petrijčukovou. Úřadům vadila jejich divadelní hra, která podle obvinění naznačuje, že „ženám se v Rusku žije špatně, protože žijí bez lásky a jsou ponižovány“.

Mnozí umělci raději z Ruska vycestovali. Berkovičová, která se stará o dvě dcery, odmítla zemi opustit a pokračovala v práci v Moskvě. Krátce po rozpoutání války zorganizovala protiválečnou demonstraci a skončila na 11 dní ve vězení.