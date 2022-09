Tvrdili, že zůstanou navždy. Ukrajinští kolaboranti prchají do Belgorodu

„Říkali nám, že se nemáme čeho bát, že už neodejdou,“ líčí Irina příchod Rusů do severoukrajinského Kupjansku. Mladá žena v nové ruské správě později přijala práci účetní a uvěřila, že se město pod kontrolu Kyjeva už nevrátí. Ústup okupantů a příchod ukrajinské armády ji zaskočil.

Ze strachu z trestu za spolupráci s okupačními silami proto uprchla do ruského Belgorodu, asi čtyřicet kilometrů severně od hranic s Ukrajinou.

Moskva celé měsíce lidem na okupovaných místech Charkovské oblasti tvrdila, že už zůstane napořád. Zavedla rubl, seniorům slíbila důchody a proruské obyvatele najala do svých řad. Někteří přijali ruské pasy.

„Zůstaneme a zajistíme potřebnou pomoc,“ hlásal při červencové návštěvě Kupjansku Andrej Turčak, vůdce ruské vládní strany Jednotné Rusko. Tento slib byl pro mnohé lidi ochotné ke spolupráci zárukou, že je v budoucnu nečeká obvinění z kolaborace. Jenže právě to jim nyní hrozí.

Ukrajina se zavázala najít každého, kdo pomáhal ruské armádě nebo Kremlem dosazeným úřadům. Trestem je až patnáct let vězení. Ukrajinské síly podle prezidenta Volodymyra Zelenského nyní v Kupjansku, Izjumu, Balaklije a dalších osvobozených místech pátrají po „zbytcích okupantů a sabotérů“.

„Proč vůbec přišli, když tak snadno odešli?“

„Lidé se nás ptají, jak se ohledně zvláštní operace cítíme. Cítíme nejistotu a nechápeme, proč se vůbec děje,“ řekla Irina listu The Guardian.

Podle ruských úřadů od pátku do Belgorodské oblasti zamířilo z okupovaných území na Ukrajině několik set lidí. Videa, která na sociálních sítích o víkendu sdíleli místní, ukazují kolonu aut jedoucích směrem k hranici. „Od té doby se v regionu ubytovalo 1 300 uprchlých Ukrajinců,“ uvedl místní gubernátor Vjačeslav Gladkov. Jeho tvrzení nelze nezávisle ověřit.

Ruská učitelka ukrajinským dětem vyvětluje, že ruština musí přežít:

Podobné video v pátek sdílel také gubernátor ukrajinské Luhanské oblasti Serhij Hajdaj. „Okupanti a jejich kolaboranti utíkají směrem k Rusku. Balí kořist, své rodiny a mizí,“ napsal na Telegramu.

Někteří Ukrajinci, kteří do Belgorodu ať už z obav před trestem či před zesílením bojů uprchli, popsali, že je neschopnost Kremlu odolat ukrajinské ofenzívě ohromila. „Rusům trvalo měsíce, než získali celé to území, a pak ho během dvou dní opustili. Nechápu, co se stalo,“ uvedl čtyřicátník Alexandr, jenž se ženou a synem utekl z jedné z nyní osvobozených vesnic.

Alexandr řekl, že pro Rusy nepracoval, chtěl ale využít příležitosti k útěku před válkou. „Byli jsme z toho šílení. Už jsme to nemohli vydržet,“ líčí.

Málo lásky

Kreml o svém ústupu na severní Ukrajině víceméně mlčí. Ministerstvo obrany pouze uvedlo, že se ruská armáda v souladu s plány přesouvá směrem na Donbas. Informace o neúspěchu minimalizovala také ruská státní média. I v nich ale někteří nad situací vyjádřili rozladění.

Většina obyvatel Belgorodu podle listu The Wall Street Journal tvrdí, že plánům Kremlu stále důvěřuje. Někteří však pochybují, zda Rusko válčí efektivně. „Je třeba provést vyšetřování a zjistit, jestli došlo k sabotáži, nebo nekompetentnosti,“ myslí si zdejší právník Andrei Boržik.

Další obyvatel listu anonymně řekl, že do Kupjansku a dalších měst na okupovaných územích jezdil se zásobami léků a potravin a další pomoci. „Lidé tam často zůstali měsíce bez vody a elektřiny. Žili ve strachu, neměli spojení a nemohli komunikovat s příbuznými,“ řekl muž.

„Věřím, že to bylo jedno ze selhání ruské armády. Nevrátili věci do normálního stavu, a tak tito lidé okamžitě přijali Ukrajince, když se v pátek vrátili. Nedostali od Rusů dost lásky,“ myslí si obyvatel.