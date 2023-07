Vrah studentky zmizel z vězení. Vykupuje se bojem na Ukrajině, zjistila rodina oběti

Ruští úředníci propustili z vězení brutálního vraha, jenž umučil svou expřítelkyni, a poslali ho bojovat na Ukrajinu. Uvádí to rodina oběti, podle nichž ruská armáda muže přijala do svých řad i přesto, že se mělo uskutečnit přezkoumání rozhodnutí soudu, který ho poslal na sedmnáct let za mříže. Blízcí zavražděné ženy se nyní bojí, že vrah z bojiště zamíří na svobodu.