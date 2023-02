Hangár rakví. Záběry svědčí o obřích ruských ztrátách, vojáci prosí o pomoc

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Na záběrech, které podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) pocházejí z hangáru na sibiřském letišti Tolmačevo, lze na každé dřevěné rakvi vidět list papíru obsahující jméno a bydliště padlého ruského vojáka. Na jednom z nich jde rozluštit strohé: „Gerbold, Burjatsko“.

Příbuzní devětatřicetiletého Gennadije Gerbolda rozhlasové stanici potvrdili, že muž v únoru zahynul na ukrajinské frontě. O jeho skonu rodinu v polovině měsíce informovali zaměstnanci ruského žoldáckého Wagnerova uskupení s tím, že Gerboldovo tělo odešlou právě do Novosibirsku.

Představitelé letiště video v reakci označili za falešné, lokální úředníci nicméně už dříve potvrdili, že mnoho vězňů z regionu, které Wagnerovci do bojů na Ukrajině naverbovali, v posledních týdnech zahynulo.

Jak se Gerbold, jenž si ve vězení odpykával trest za vraždu, dostal k Wagnerově armádě, jeho rodina netuší. Své sestře Olesje Gerboldové 27. listopadu řekl, že do bojů nechce. O den později už mířil na Ukrajinu.

„Ozval se až 11. prosince. Zeptala jsem se ho, jak se tam ocitl, a on nechtěl odpovědět. Někdo ho poslouchal. Myslím, že ho přinutili odejít násilím. Pořád nevíme, jak se to stalo,“ popsala RFE Gerboldová, podle které se v rakvích do Ruska vrátili i nejméně dva další spoluvězni jejího bratra.

Burjatsko je jedním z trojice ruských regionů, odkud pochází největší počet potvrzených obětí. Na prvních dvou příčkách je Krasnodarský kraj a Dagestán. Nepoměrně nízký je počet obětí připadající na Moskvu či Petrohrad. Rozložení podle sociologů odráží ekonomickou nerovnost mezi ruskými oblastmi.

Stanice BBC uvádí, že jen během prvních dvou únorových týdnů zemřelo ve válce pětkrát více Rusů než v lednu. Britská vojenská rozvědka odhadla, že ruská armáda a a Wagnerova skupina od začátku bojů zřejmě přišly o 175 tisíc až 200 tisíc lidí, včetně 40 až 60 tisíc zabitých.

„Podle moderních měřítek tato čísla představují vysoký poměr zabitých v porovnání s počtem zraněných. Skoro určitě to souvisí s mimořádně primitivním stavem zdravotnické péče u většiny ruských ozbrojených sil,“ usoudili britští zpravodajci. Mezi trestanci, naverbovanými hlavně k Wagnerovcům, úroveň ztrát dosahuje až padesát procent. Rusko nyní přichází o muže zejména v bojích u východoukrajinského Bachmutu.

Portál Meduza v neděli informoval, že skupina Rusů z Irkutské oblasti povolaná do zbraně v rámci podzimní částečné mobilizace se prostřednictvím videa obrátila na prezidenta Vladimira Putina s prosbou, aby se „vypořádal se zločinnými příkazy velení“.

„Velitelé nám přímo řekli, že jsme postradatelní a že naše jediná šance na návrat domů je zranění,“ uvedli odvedenci s tím, že velení z mobilizovaných mužů hned první den utvořilo útočnou jednotku a poslalo je „bez jakékoliv podpory zaútočit na město Avdijivka“.

Skupina rovněž popsala, že velitelé hrozili zastřelením každému, kdo by se odmítl do bojů zapojit. „Náš prapor je téměř kompletně zničen. Utrpěli jsme těžké ztráty, protože velení nezná skutečnou situaci na frontě. Naše jednotka byla od listopadu šestkrát doplňována o mobilizované. Prosíme, pomozte nám. Už se nemáme kam jinam obrátit,“ dodala.

Na video na Telegramu zareagoval gubernátor Irkutské oblasti Igor Kobzev, který slíbil prošetření případu a uvedl, že mobilizovaní vojáci budou v blízké budoucnosti převeleni na jiné místo.