Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU

Autor: ,
  17:54
Diplomatická služba EU v pátek v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby jeho diplomaté působící na území unie měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Návrh na omezení pohybu ruských diplomatů po schengenském prostoru už dva roky prosazuje zejména Česko, zatím ale pro něj nezískalo dostatečnou podporu.
Sergej Lavrov (19. dubna 2024)

Sergej Lavrov (19. dubna 2024) | foto: Profimedia.cz

Ruský velvyslanec v Polsku Sergej Andrejev přichází k památníku vojáků Rudé...
Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij dorazil na schůzku s prezidentem Milošem...
Česká republika představila nové logo pro svou vizuální identitu. Na snímku je...
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov na konferenci v Severní Makedonii. (1....
8 fotografií

O novém, devatenáctém balíku sankcí proti Rusku, který před několika dny představila Evropská komise, dnes v Bruselu opět jednali velvyslanci při EU. Podle Reuters je návrh diplomatické služby doplňkem k těmto navrhovaným omezením.

Pro Rusy by existovala oznamovací povinnost a jednotlivé státy EU by tak ruským diplomatům mohly zakázat vstup na své území, jestliže by chtěly.

Polsko omezí pohyb ruských diplomatů na svém území, reaguje na hybridní válku

Český ministr zahraničí Jan Lipavský opakovaně připomínal, že celá řada špionážních aktivit se odehrává pod diplomatickým krytím, což je „veřejně známým faktem“.

Česko proto již dlouhé měsíce požaduje, aby ruští diplomaté dostávali víza a povolení k pobytu, která umožní pohyb jen v hostitelské zemi, a nikoli po celém schengenském prostoru.

Omezit pohyb ruských diplomatů v EU? Českého návrhu se některé státy lekly

Zároveň chce, aby EU přijímala jen biometrické pasy, které je obtížnější padělat či propojit s falešnou identitou. Pro svůj návrh získávali Češi v EU poslední dobou čím dál větší podporu.

Některé země, například Německo, Maďarsko či Itálie, ale s tímto opatřením měly stále problém. Obávají se totiž recipročních kroků ze strany Moskvy.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Kyjev odhalil nad svým územím průzkumné drony. Mohou být z Maďarska, tvrdí

Ukrajina zaznamenala porušení svého vzdušného prostoru průzkumnými drony a tvrdí, že mohou být z Maďarska. Po poradě s vojenskými veliteli to v pátek oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj....

26. září 2025  16:23,  aktualizováno  18:29

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

26. září 2025  18:17

Exhejtmana Haška nazlobilo přidělování míst na kandidátce. PRO opouští

Někdejší jihomoravský hejtman za sociální demokraty Michal Hašek ukončil členství ve straně PRO Jindřicha Rajchla. Ta se v letošních sněmovních volbách spojila s hnutím SPD a její členové kandidují...

26. září 2025  16:52,  aktualizováno  18:12

Ať ruští diplomaté hlásí všechny cesty uvnitř bloku, navrhuje EU

Diplomatická služba EU v pátek v rámci nových sankcí proti Rusku navrhla, aby jeho diplomaté působící na území unie měli povinnost oznamovat veškeré své cesty v rámci bloku. Návrh na omezení pohybu...

26. září 2025  17:54

Britský soud zrušil obvinění rappera skupiny Kneecap z obhajoby terorismu

Britský soud zprostil rappera skupiny Kneecap obvinění z obhajoby terorismu. Londýnský soudce uvedl, že Liam Óg Ó hAnnaidh, vystupující pod uměleckým jménem Mo Chara, byl obviněn až po zákonném...

26. září 2025  17:33

Polemika odborníků s Trumpem: Horečka v těhotenství je rizikovější než paracetamol

Horečka v těhotenství představuje pro plod i matku větší riziko než rozumně dávkovaný paracetamol. Nejsou spolehlivé důkazy o souvislosti mezi užíváním léku a vyšším rizikem autismu u dětí, o kterém...

26. září 2025  17:30

Přes Azory se přehnala bouře Gabrielle. Vyvracela stromy a ničila střechy

Tropická bouře Gabirelle se přes portugalské Azorské ostrovy přehnala v noci na pátek s menší silou, než meteorologové původně očekávali. Překlasifikovali ji proto z původního označení hurikán. I...

26. září 2025  17:26

Výpadek znemožnil podat žádost o voličský průkaz, lhůta se už neprodlouží

Lidé měli v pátek odpoledne problémy s elektronickým podáním žádosti o voličský průkaz. Někteří zájemci se nemohli přihlásit do Portálu občana a někomu nešla odeslat žádost. Termín pro podání žádosti...

26. září 2025  17:22

Soud potrestal děkanku hradecké univerzity za vynášení informací o zakázkách

Za vynášení informací o veřejných zakázkách Univerzity obrany dnes Obvodní soud pro Prahu 6 potrestal děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou...

26. září 2025  14:40,  aktualizováno  16:51

Krveprolití v pražském autobusu. Policie hledá svědky rvačky na nože

Pražští policisté řeší násilný incident, který se ve středu večer odehrál v autobusu linky 136 na Spořilově. Několik cestujících MHD se zde popralo a pobodalo noži. Dva muži utrpěli vážná zranění....

26. září 2025  14:31,  aktualizováno  16:50

Autista z Prahy se ztratil na nádraží v Ostravě. Strážníci mu koupili jídlo i jízdenku

Devatenáctiletý muž trpící autismem se na ostravském vlakovém nádraží ocitl v nesnázích, s nimiž si sám neuměl poradit. Naštěstí mu pomohl jeden z cestujících a poté zejména dva ostravští strážníci,...

26. září 2025  16:47

OBRAZEM: Úřad vlády vystavuje limuzíny pohlavárů. I Husákovu tatru s minibarem

O víkendu si budou moct návštěvníci Strakovy akademie, sídla vlády, prohlédnout v její zahradě vozidla z 80. let minulého století, která používala Veřejná bezpečnost (VB) nebo tehdejší komunističtí...

26. září 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.