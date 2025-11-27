Mírový návrh USA je dobrý základ, řekl Putin. Evropu nenapadneme, ujišťuje

  14:58aktualizováno  15:18
Americký návrh by se mohl stát základem pro příští dohody o ukončení války na Ukrajině, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Rusko se nechystá napadnout Evropu, ujistil.
Ruský prezident Vladimir Putin (27. listopadu 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin (27. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruský prezident Vladimir Putin při návštěvě velitelského stanoviště ruských sil...
V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23....
Zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff přicestoval do...
Americký prezident Donald Trump hovoří s médii v zahradě Bílého domu ve...
24 fotografií

Evropští politici, kteří varují před ruským útokem na Evropu, podle Putina zřejmě slouží zájmům obranného průmyslu. Obvinil je, že se tímto způsobem snaží nahnat politické body.

Putin ocenil, že v návrhu mírové dohody Američané berou v úvahu ruskou pozici. „Souhlasíme, že Trumpův mírový ukrajinský plán může být využit jako základ pro budoucí dohody,“ prohlásil.

Věříte, že Rusko nehodlá napadnout Evropu?

Zároveň Putin zkritizoval americké sankce na ruské ropné společnosti. Uvedl, že jej překvapily. Podle něj sankce ničí rusko-americké vztahy.

Šéf Kremlu uvedl, že válka skončí, pokud se ukrajinští vojáci stáhnou z klíčových pozic. Pokud ne, Rusko podle něj dosáhne svých cílů silou.

Podepište to, bez mírové dohody Rusko může zasáhnout Evropu, varují USA

Ruský prezident znovu zopakoval svá tvrzení, že ukrajinské vedení je nelegitimní. Podle něj je zbytečné s ním podepisovat nějaké dokumenty. Dodal, že se Rusko se chce s Ukrajinou nakonec dohodnout.

Nikdo neomezí náš vojenský rozpočet, tvrdí Moskva

Žádná vnější síla nebude nikdy schopna omezit ruské vojenské výdaje a přítomnost jednotek takzvané koalice ochotných na Ukrajině nepřipadá v úvahu. V reakci na výroky evropských představitelů z tohoto týdne prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško.

Evropa se do mírového procesu zbytečně vměšuje, řekl Putinův poradce Ušakov

Reagoval tak na slova šéfky zahraniční politiky EU Kajy Kallasové, podle níž má-li válka na Ukrajině skutečně skončit, měly by být omezeny stavy ruské armády a také ruské vojenské výdaje.

„Říkat si může, co chce. Nikdo není schopen omezit náš vojenský rozpočet. Logika (Západu) je taková, že čím více nás budou připravovat o takzvané příjmy z ropy a plynu, tím menší budeme mít možnosti vyrábět zbraně a posilovat naši vojenskou moc,“ citovala Gruška agentura TASS. Dodal, že čím více Západ přitvrzuje svou politiku vůči Moskvě, tím je podle něj Rusko jen silnější.

Bezohledně ambiciózní. Nového Putinova koně fascinuje Trumpova Amerika

Gruško novinářům v Moskvě také sdělil, že lídři Evropské unie dělají všechno pro to, aby zabránili mírovému řešení konfliktu na Ukrajině. Současně vyloučil vyhlídky na nasazení vojáků koalice ochotných na Ukrajině, podle něj tato možnost „vůbec nepadá úvahu“.

27. listopadu 2025  14:58,  aktualizováno  15:18

