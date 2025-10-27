Ukrajinci zkomplikovali Rusům vojenské plány. Poškodili jim přehradu

Úroveň vody v Belgorodské nádrži na západě Ruska klesla asi o metr po ukrajinských útocích, které o víkendu poškodily přehradu, uvedly federální úřady. Ukrajinská armáda tvrdí, že úder zkomplikoval ruské vojenské plány v Charkovské oblasti, některé ruské jednotky voda odřízla.
Satelitní snímky ukazují dopady ukrajinského úderu na Belgorodské nádrži na...

Satelitní snímky ukazují dopady ukrajinského úderu na Belgorodské nádrži na západě Ruska. (26. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Dopady ukrajinského úderu na Belgorodské nádrži na západě Ruska. (25. října...
Belgorodská nádrž na západě Ruska. (8. září 2025)
Kachovská přehrada. (1. června 2024)
Kachovská přehrada. (1. června 2024)
Gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov v sobotu oznámil ukrajinský útok dronem, který poškodil přehradu. Varoval před rizikem zaplavení obcí, ve kterých žije asi tisícovka obyvatel, a úřady následně evakuovaly obyvatele tří ohrožených vsí. V pondělí Gladkov ujistil, že je situace stabilní, nicméně vyzval obyvatele k ostražitosti, protože riziko záplav přetrvává.

Ukrajinské údery poškodily spodní výpust nádrže. Na přehradě byl vyhlášen stav nouze a hráz se nyní opravuje. Její plná kapacita dosahuje 76 milionů metrů krychlových, poznamenal list Kommersant.

Velitel ukrajinských bezpilotních sil Robert „Maďar“ Brovdi potvrdil úder. Uvedl, že hladina klesla o 100 metrů, o čemž informovaly i ruské úřady.

Brovdi dodal, že operace se jmenovala „Přehrado, drž se, kdyby se něco dělo“. Podle něj se místní radovali, že „teď nemáme zákopy, ale kanály“. Naopak ruští vojáci neslavili.

Ukrajina vyslala na Moskvu desítky dronů. Rusové zachytili záhadný zelený objekt

Šestnáctý armádní zbor ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že voda zaplavila ruské pozice. To vedlo k zkomplikování ruských plánů využít poklesu řek Severní Doněc a Vovča a zesílit tlak ve směru na charkovský Volčansk. Podle Ukrajinců voda z nádrže odřízla jednotky, které už překročily Severní Doněc, od zbytku ruské armády.

Belgorodská nádrž je kapacitou srovnatelná s osmou největší přehradou v Česku – vodním dílem Rozkoš ve východních Čechách.

Předloni v červnu se protrhla ukrajinská Kachovská přehrada, která leží na řece Dněpr na jižní Ukrajině a která byla druhým největším umělým jezerem na Ukrajině. Ze zničení přehrady se vzájemně obvinily Ukrajina i Rusko, přehradu ale od prvních dní invaze okupovaly ruské síly. Protržení přehrady způsobilo rozsáhlé záplavy na obou březích řeky Dněpr, které si vyžádaly desítky obětí na životech, další lidi připravily o domovy a zničily zemědělskou půdu.

Zatímco Kyjev tvrdí, že ruské síly vyhodily přehradu do povětří, podle ruské verze se přehrada protrhla v důsledku ukrajinského ostřelování. Podle ukrajinské společnosti Ukrhidroenerho i západních vědců výbuch nastal přímo ve strojovně elektrárny, která byla zničena.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Ukrajinci zkomplikovali Rusům vojenské plány. Poškodili jim přehradu

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Česko stojí na straně práva a pravdy, řekl Pavel diplomatům. Varoval před Ruskem

Prezident Petr Pavel uvedl, že je hrdý na to, že Česko pevně stojí na straně těch, kteří hájí právo, pravdu a dialog. V projevu k zahraničním diplomatům na Pražském hradě před státním svátkem 28....

27. října 2025  16:15

Litva bude sestřelovat pašerácké balony z Běloruska, oznámila premiérka

Litva začne sestřelovat meteorologické balony, které do tohoto pobaltského státu pronikají z Běloruska a opakovaně v něm narušily leteckou dopravu. V pondělí to uvedla premiérka Inga Ruginienéová....

27. října 2025  16:11

