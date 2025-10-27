Ukrajinci zkomplikovali Rusům vojenské plány. Poškodili jim přehradu

Gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov v sobotu oznámil ukrajinský útok dronem, který poškodil přehradu. Varoval před rizikem zaplavení obcí, ve kterých žije asi tisícovka obyvatel, a úřady následně evakuovaly obyvatele tří ohrožených vsí. V pondělí Gladkov ujistil, že je situace stabilní, nicméně vyzval obyvatele k ostražitosti, protože riziko záplav přetrvává.
Ukrajinské údery poškodily spodní výpust nádrže. Na přehradě byl vyhlášen stav nouze a hráz se nyní opravuje. Její plná kapacita dosahuje 76 milionů metrů krychlových, poznamenal list Kommersant.
Velitel ukrajinských bezpilotních sil Robert „Maďar“ Brovdi potvrdil úder. Uvedl, že hladina klesla o 100 metrů, o čemž informovaly i ruské úřady.
Brovdi dodal, že operace se jmenovala „Přehrado, drž se, kdyby se něco dělo“. Podle něj se místní radovali, že „teď nemáme zákopy, ale kanály“. Naopak ruští vojáci neslavili.
Šestnáctý armádní zbor ukrajinských ozbrojených sil uvedl, že voda zaplavila ruské pozice. To vedlo k zkomplikování ruských plánů využít poklesu řek Severní Doněc a Vovča a zesílit tlak ve směru na charkovský Volčansk. Podle Ukrajinců voda z nádrže odřízla jednotky, které už překročily Severní Doněc, od zbytku ruské armády.
Belgorodská nádrž je kapacitou srovnatelná s osmou největší přehradou v Česku – vodním dílem Rozkoš ve východních Čechách.
Předloni v červnu se protrhla ukrajinská Kachovská přehrada, která leží na řece Dněpr na jižní Ukrajině a která byla druhým největším umělým jezerem na Ukrajině. Ze zničení přehrady se vzájemně obvinily Ukrajina i Rusko, přehradu ale od prvních dní invaze okupovaly ruské síly. Protržení přehrady způsobilo rozsáhlé záplavy na obou březích řeky Dněpr, které si vyžádaly desítky obětí na životech, další lidi připravily o domovy a zničily zemědělskou půdu.
Zatímco Kyjev tvrdí, že ruské síly vyhodily přehradu do povětří, podle ruské verze se přehrada protrhla v důsledku ukrajinského ostřelování. Podle ukrajinské společnosti Ukrhidroenerho i západních vědců výbuch nastal přímo ve strojovně elektrárny, která byla zničena.