Paranoia v Belgorodu sílí. Tamní Rusové už válku nechtějí, bojí se i holubů

„Když loni začala válka, lidé všude nalepovali písmena Z nebo V. Teď už ne. Zůstalo to většinou na vojenské technice, ale na civilních autech už jsou jen stopy po stržených samolepkách,“ popisuje obyvatelka Belgorodu Světlana.

Na rozdíl od Moskvy či Petrohradu, kde se lidé o válce dozvídají převážně ze státních médií předkládajících propagandu, pocítili obyvatelé příhraničního Belgorodu a jeho okolí důsledky bojů na vlastní kůži. „Lidé jsou z toho frustrovaní. Právě jsem se vrátila z města Valajuk u hranic. Nikdo už tam válku nepodporuje,“ popsala Světlana Rádiu Svobodná Evropa (RFE).

Ruská armáda z Belgorodské oblasti od začátku invaze ostřeluje ukrajinské území a Ukrajinci jí palbu vrací. Podle Světlany si na to lidé už zvykli. Strach mezi místními ale zesílil poté, co se region stal v minulém týdnu dějištěm ozbrojených střetů, které podle Kremlu vyvolal vpád ukrajinských „sabotážních skupin“. Podle Kyjeva do oblasti pronikli ruští partyzáni. Operace vedla k exodu obyvatel z měst a obcí v blízkosti hranic.

Belgorodský gubernátor Vjačeslav Gladkov o víkendu oznámil, že školy ve všech ruských okresech nejblíže Ukrajině z bezpečnostních důvodů po zbytek školního roku ruší výuku. V pondělí pak Gladkov podle listu The Moscow Times prohlásil, že Rusko by mělo anektovat ukrajinskou Charkovskou oblast, „aby zabránilo dalším úderům na ruské území“.

Volání po anexi Charkova, jinak fatalismus

„Většina obyvatel regionu si na válku už zvykla, ale přeshraniční nájezd je znepokojil. Zejména lidi těsně u hranic,“ popsala další obyvatelka Belgorodu Alina pocházející z města Šebekino blíže k pomezí států. „Mnoho obchodů v Šebekině zavřelo, život se tam dramaticky změnil,“ vypráví.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Je to opravdu znepokojivé. Ostřelování probíhá denně, slyšíme ho,“ řekla stanici France24 čtyřiatřicetiletá prodavačka z Belgorodu Marina Saprijkinová, která uvažovala o odchodu z města. Nakonec zůstala. Stejně je na tom také čtyřiadvacetiletý Viktor Kruglov. „Uvažoval jsem o odchodu, ale je jedno, kam jdete. Co se má stát, stane se. Co můžeme dělat?“ míní.

Fatalismus se podle France24 zdá být ve městě dominantní silou. Lidé přiznávají strach, zásadní paniku ale podle stanice neprojevují. V centru města nejsou k vidění žádní vojáci ani policisté. V ulicích visí náborové letáky ruské armády, společně s fotografiemi „hrdinů Ruska“ padlých na Ukrajině. O víkendu si lidé ve městě užívali hezké počasí v parcích a kavárnách.

Do krytů se nikdo nedostane, jsou zamčené

Navzdory tomu, že válka, které Kreml přezdívá „speciální vojenská operace“, se už patnáct měsíců odehrává za dveřmi regionu, belgorodští úředníci podle Světlany nevytvořili plán civilní obrany ani krizové připravenosti. Stávající protiletecké kryty, umístěné v suterénech budov, jsou podle ní neustále zamčené a nefunkční. „Úřady tvrdí, že je otevřou v případě případě příchozí raketové palby nebo ostřelování, ale na to můžeme rovnou zapomenout. Ostřelování jsme zažili několikrát a kryty nám nikdo nikdy neotevřel,“ líčí.

To potvrdil i místní novinář Nikita Pajmonov. „Bombové kryty jsou v Belgorodu naprostá fikce. Mluvili o nich jen pro show. Nikoho ale nezachrání, protože jsou staré a zavřené,“ prohlásil.

Ačkoli mnoho lidí v Belgorodu a pohraničí si podle Pajmonova přeje, aby válka skončila, svůj názor se odváží říci nahlas málokdo. „Narůstá tu paranoia, podezření ze špionáže nebo sabotáže. Je to blázinec,“ popsal s tím, že jeden místní úředník nedávno vyzval lidi, aby nekrmili holuby, protože by mohli přilétat z laboratoří na výrobu biologických zbraní v ukrajinském Charkově.

„V Belgorodu máme nyní velmi složitou situaci. Málokdo v jiných regionech chápe, jak hluboko jsme ve s*ačkách,“ dodala Alina.

Jiní ale podle France24 věří, že ruské úřady odstraní nedostatky v opevnění hranic, které úder „sabotérů“ ukázal. „Vpád byl asi určitým druhem zkoušky. A zdá se, že v ruské obraně byla mezera. Spoléhám na to, že úřady bezpečnost zlepší,“ říká jednačtyřicetiletý stavitel z Belgorodu Jevgenij Šejkin.