Polovina lékařů v Rusku by se novou vakcínou očkovat nenechala, říká anketa

18:17 , aktualizováno 18:17

Přesně 52 procent lékařů v anketě provedené přes ruskou mobilní aplikaci uvedlo, že by si nenechalo aplikovat novou ruskou vakcínu proti onemocnění covid-19 Sputnik V. Další čtvrtina by se zdráhala nechat na sobě očkovací látku otestovat. Vakcínu by na sobě vyzkoušelo jen 24 procent dotázaných. V anketě skrz aplikaci Spravočnik vrača (Manuál lékaře) odpovídalo 3 040 respondentů.