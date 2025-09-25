Německo nedovolí, aby ruské útoky na území NATO pokračovaly, řekl Merz

„Nedovolíme, aby tyto útoky pokračovaly,“ řekl Merz na tiskové konferenci po jednání s premiéry východoněmeckých spolkových zemí. Dodal, že postoj NATO k incidentům z posledních týdnů je „naprosto správný“.
Generální tajemník aliance Mark Rutte v polovině září uvedl, že NATO a spojenci v souladu s mezinárodním právem použijí všechny nezbytné vojenské i nevojenské nástroje k obraně a odstrašení všech hrozeb ze všech směrů.
Ve čtvrtek pak Rutte podpořil slova amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne, že členské země NATO by měly sestřelovat ruské drony a letadla, pokud vstoupí do jejich vzdušného prostoru, pokud to bude nutné.
Začne NATO sestřelovat ruská letadla? Turci to udělali a dali Putinovi tvrdou lekci
„Tady naprosto souhlasím s prezidentem Trumpem: pokud to bude nutné,“ řekl Rutte v rozhovoru v pořadu „Fox & Friends“ na stanici Fox News a dodal, že armády NATO jsou vycvičeny k tomu, aby takové hrozby vyhodnotily a určily, zda mohou ruská letadla vyprovodit ze spojeneckého území, nebo podniknout další kroky.
Rusko v posledních týdnech několikrát narušilo vzdušný prostor zemí NATO včetně Polska, Rumunska či Estonska. Dánsko dnes uvedlo, že několik jeho letišť opět ohrožovaly drony. Už v pondělí večer bylo kvůli přeletům dronů uzavřeno letiště v Kodani. Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen řekl, že není pochyb o tom, že incidenty s drony jsou dílem profesionálního aktéra, není ale podle něj důkaz o spojitosti s Ruskem.
Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v debatě ve Spolkovém sněmu uvedl, že Německo kvůli incidentům ve spojeneckých zemích přijme opatření, která by měla zlepšit obranu země proti dronům. Ohrožení vnitřní bezpečnosti Německa podle něj přichází hlavně z Ruska.