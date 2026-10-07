Ukrajinské úřady již dříve informovaly o dvou obětech v Kyjevě. Pryluky zasáhly ruské rakety, z nichž jedna dopadla na obytný dům. Stalo se to ráno, kdy lidé ještě spali, napsal náčelník oblastní správy Vjačeslav Čaus na telegramu, kde také zveřejnil snímky z místa zásahu.
„Člověk stojí uprostřed trosek a neví, kde začít. Přesně na to nepřítel spoléhá: že se budeme bát usnout, bát se pustit děti z dohledu, bát se plánovat budoucnost. Moc dobře vědí, co lidem způsobují,“ komentoval Djakivnyč záběry škod v Kremenčuku.
Rusko proti Ukrajině v noci zaútočilo balistickými raketami, 48 střelami s plochou dráhou letu a 130 drony; ukrajinské letectvo tvrdí, že se podařilo zneškodnit pět raket, 39 střel a 117 dronů.
Hlavními cíli útoku byly Kyjevská, Charkovská, Poltavská a Dněpropetrovská oblast. Policie informovala, že v Kyjevě pyrotechnici zneškodňují ruskou raketu, která nevybuchla.
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Putin má narozeniny, Kyjev hoří. Ukrajina v odvetě udeřila v Rusku
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.