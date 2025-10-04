Rusové na Ukrajině zasáhli osobní vlak, úřady hlásí několik mrtvých

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...
Zájem o letošní volby do Poslanecké sněmovny za hranicemi republiky je podle prvních zpráv ze zahraničí výrazný. Svůj hlas přišlo vhodit do volební urny více lidí než při volbách v roce 2021. U...
Izraelská armáda v sobotu podnikla řadu úderů v Pásmu Gazy, a to navzdory výzvě amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavit bombardování. Informují o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na...
Kuriózní nehodu řešili v noci z pátku na sobotu hasiči ve Zlíně. Devatenáctiletá řidička najela v ulici Partyzánská se Škodou Fabií skrz skleněnou stěnu až do přízemí bytového domu. Vyvázla s lehčím...
S cílem obhájit pozici nejsilnějšího vládního uskupení očekává výsledky letošních voleb do Sněmovny koalice SPOLU. „Budu považovat za úspěch, pokud bude moci pokračovat vláda demokratických stran,“...
Rusko při útoku na železniční stanici v ukrajinském městě Šostka zasáhlo osobní vlak. Několik cestujících zemřelo, přesná čísla zatím nejsou známá, stejně jako počet zraněných nebo rozsah škod,...
Litevský ministr kultury Ignotas Adomavičius po pouhých devíti dnech ve funkci rezignoval. A to poté, co v rozhovoru odmítl přímo odpovědět na otázky k podpoře Ukrajiny, jež čelí ruské invazi. Vyhnul...
Pokračují volby do Poslanecké sněmovny. Volební místnosti jsou otevřeny do 14 hodin odpolední. Hned ráno přišli odevzdat svůj hlas bývalý prezident Václav Klaus, ministr práce a sociálních věcí...
Květiny v Oranžerii Pražského hradu napadli škůdci. Do boje s nezvanými hosty nasadili biologické zbraně - speciální zásilku slunéček, lidově nazývaných berušky. Komando berušek nezvané hosty...
Volby 2025 končí v sobotu ve 14 hodin a od té chvíle všichni obyvatelé Česka s napětím očekávají volební výsledky. Co se děje od chvíle, kdy se zavřou volební místnosti, do vyhlášení výsledků voleb?
Souběh funkcí europoslance a českého poslance zákon neumožňuje. Pokud budou šéfka komunistů Kateřina Konečná a hlavní tvář Motoristů Filip Turek zvoleni do Sněmovny, jejich mandát europoslance...
Zemřel spisovatel, dramatik a disident Ivan Klíma, bylo mu 94 let. Úmrtí potvrdil Klímův syn Michal. Ivan Klíma patřil k nejvýraznějším českým autorům druhé poloviny 20. století, jeho knihy vyšly ve...
Polská vláda po parlamentních volbách v Česku hodlá obnovit úsilí o vyřešení takzvaného územního dluhu České republiky. Chce tak získat zpět území o rozloze 368 hektarů, které Česku připadlo při...