Rusové zasáhli supermarket v Černihivu. Zelenskyj útok odsoudil a ukázal video

Zelenskyj na telegramu zveřejnil video záchranářů přijíždějících k budově supermarketu, z níž se kouří, která má vyražené skleněné tabule a kolem které leží různé trosky.
„Rusové dále vítězí nad obyčejnými civilními objekty,“ napsal Zelenskyj. Šlo podle něho o útok na lidi, který postrádal jakýkoliv vojenský smysl.
Připomněl i nedělní útok na Záporoží, kde podle šéfa regionální vojenské správy Ivana Fedorova ruské naváděné bomby jednoho člověka zabily a dalších šest zranily.
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Třetí sestřelený dron za tři dny. Rumunsko si předvolalo ruského velvyslance
Poničily obytné budovy a komerční stavby a také vzdělávací zařízení. Fotoreportér agentury Reuters uvedl, že jeden z úderů mířil na čerpací stanici. Právě tam přišel o život muž.
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19. července 2026