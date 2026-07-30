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Rusko při posledním útoku zřejmě použilo střelu z KLDR, uvedl Zelenskyj

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  21:15
Noční ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly sedm mrtvých. (30. července 2026)

Noční ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly sedm mrtvých. (30. července 2026) | foto: Reuters

Noční ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly sedm mrtvých. (30. července 2026)
Noční ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly sedm mrtvých. (30. července 2026)
Noční ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly sedm mrtvých. (30. července 2026)
Noční ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly sedm mrtvých. (30. července 2026)
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Při útoku na ukrajinskou obec Radušne použilo Rusko podle předběžných informací střelu ze Severní Koreje. Bylo by to poprvé za téměř rok, napsala agentura Reuters s odvoláním na své dva zdroje. Moskva se k těmto informacím nevyjádřila.

„Samozřejmě budou následovat expertizy, vše se ověří, ale v tuto chvíli jsou informace, že se jedná o severokorejskou balistickou střelu,“ uvedl ve svém večerním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zopakoval přitom svůj apel na spojence, aby Ukrajině pomohli se zbraněmi pro protivzdušnou obranu a vyvinuli také tlak na Rusko, aby svou invazi do jeho vlasti zastavilo.

Ruské útoky na Ukrajině zabily devět lidí. Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries

Rusko v noci na čtvrtek podniklo na Ukrajinu další rozsáhlý vzdušný úder střelami i bezpilotními letouny. Podle informací ukrajinských činitelů zahynulo přinejmenším devět civilistů včetně nejméně pěti členů jedné rodiny v obci Radušne u Kryvého Rihu. Jedna z Ruskem vyslaných střel zasáhla jejich dům.

O život podle Zelenského přišli rodiče a jejich tři děti, osud dalších členů rodiny je nejasný. Regionální činitelé hovoří o šesti zabitých.

„Cíle zasáhly ultra-přesně.“ KLDR testovala za dohledu Kima řízené a protilodní střely

Rusko už dříve odpalovalo severokorejské střely na Ukrajinu. Jejich nasazení po dlouhé pauze ale naznačuje, že Moskva může čerpat z nové zásoby zbraní, zatímco zintenzivňuje své vzdušné útoky, tvrdí zdroje Reuters.

Podle jednoho z nich, který je v ukrajinské armádě, radary zachytily během útoku dvě stopy charakteristické pro severokorejské balistické střely KN-23 nebo KN-24 letící směrem na Kryvyj Rih.

Jejich použití by odpovídalo vzorci, v němž Moskva přechází k používání více balistických střel jako je ruský Iskander 9M723, které mohou zachytit pouze americké systémy protivzdušné obrany Patriot, uvedl jeden ze zdrojů.

Rusko začalo odpalovat severokorejské střely KN-23 a KN-24 na Ukrajinu koncem roku 2023. Naposledy Rusové podle zdroje použili střely z KLDR při vzdušném útoku na Ukrajinu loni v srpnu.

Rusko a KLDR poprvé propojil silniční most. Přelomová stavba, hlásí Moskva

Pchjongjang v posledních letech utužil vojenské vztahy s Moskvou. Ruský prezident Vladimir Putin v roce 2024 v KLDR s vůdcem země Kim Čong-unem podepsal obrannou dohodu.

KLDR podle agentury AFP dodala Rusku zbraňové systémy, přičemž podle analytiků mezinárodně izolovaný severokorejský režim dostal z Ruska finance, potraviny, dodávky energií nebo vojenské technologie.

Severní Korea v rámci dohody o vzájemné obraně s Moskvou také předloni vyslala své vojáky do bojů v Kurské oblasti, kam předtím pronikly ukrajinské jednotky a část tamního území obsadily. Rusové je i s pomocí Severokorejců po měsících v roce 2025 vytlačili. Ukrajina se brání ruské invazi od února 2022.

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