„Samozřejmě budou následovat expertizy, vše se ověří, ale v tuto chvíli jsou informace, že se jedná o severokorejskou balistickou střelu,“ uvedl ve svém večerním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zopakoval přitom svůj apel na spojence, aby Ukrajině pomohli se zbraněmi pro protivzdušnou obranu a vyvinuli také tlak na Rusko, aby svou invazi do jeho vlasti zastavilo.
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Ruské útoky na Ukrajině zabily devět lidí. Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries
Rusko v noci na čtvrtek podniklo na Ukrajinu další rozsáhlý vzdušný úder střelami i bezpilotními letouny. Podle informací ukrajinských činitelů zahynulo přinejmenším devět civilistů včetně nejméně pěti členů jedné rodiny v obci Radušne u Kryvého Rihu. Jedna z Ruskem vyslaných střel zasáhla jejich dům.
O život podle Zelenského přišli rodiče a jejich tři děti, osud dalších členů rodiny je nejasný. Regionální činitelé hovoří o šesti zabitých.
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„Cíle zasáhly ultra-přesně.“ KLDR testovala za dohledu Kima řízené a protilodní střely
Rusko už dříve odpalovalo severokorejské střely na Ukrajinu. Jejich nasazení po dlouhé pauze ale naznačuje, že Moskva může čerpat z nové zásoby zbraní, zatímco zintenzivňuje své vzdušné útoky, tvrdí zdroje Reuters.
Podle jednoho z nich, který je v ukrajinské armádě, radary zachytily během útoku dvě stopy charakteristické pro severokorejské balistické střely KN-23 nebo KN-24 letící směrem na Kryvyj Rih.
Jejich použití by odpovídalo vzorci, v němž Moskva přechází k používání více balistických střel jako je ruský Iskander 9M723, které mohou zachytit pouze americké systémy protivzdušné obrany Patriot, uvedl jeden ze zdrojů.
Rusko začalo odpalovat severokorejské střely KN-23 a KN-24 na Ukrajinu koncem roku 2023. Naposledy Rusové podle zdroje použili střely z KLDR při vzdušném útoku na Ukrajinu loni v srpnu.
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Rusko a KLDR poprvé propojil silniční most. Přelomová stavba, hlásí Moskva
Pchjongjang v posledních letech utužil vojenské vztahy s Moskvou. Ruský prezident Vladimir Putin v roce 2024 v KLDR s vůdcem země Kim Čong-unem podepsal obrannou dohodu.
KLDR podle agentury AFP dodala Rusku zbraňové systémy, přičemž podle analytiků mezinárodně izolovaný severokorejský režim dostal z Ruska finance, potraviny, dodávky energií nebo vojenské technologie.
Severní Korea v rámci dohody o vzájemné obraně s Moskvou také předloni vyslala své vojáky do bojů v Kurské oblasti, kam předtím pronikly ukrajinské jednotky a část tamního území obsadily. Rusové je i s pomocí Severokorejců po měsících v roce 2025 vytlačili. Ukrajina se brání ruské invazi od února 2022.