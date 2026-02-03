Rusko zasáhlo muzeum druhé světové války pod kyjevskou sochou Matka vlast

Autor: ,
  12:59
Noční ruský útok na Ukrajinu poškodil také část ukrajinského národního muzea druhé světové války, v jehož areálu se nachází ikonická socha tyčící se nad Kyjevem nazvaná Matka vlast.
Ukrajinská Matka vlast nad Kyjevem (17. února 2025)

Ukrajinská Matka vlast nad Kyjevem (17. února 2025) | foto: Thomas PeterReuters

Matka vlast nad Kyjevem (26. října 2023)
47 fotografií

„Rusové poškodili síň slávy Národního muzea dějin Ukrajiny v druhé světové válce,“ uvedla na facebooku místopředsedkyně vlády a ministryně kultury Teťjana Berežná. Zároveň zveřejnila fotografie, na kterých jsou vidět rozbitá okna v budově.

Kde přesně invazní armáda v areálu útočila, ministryně neuvedla. Na místě podle ní pracují odborníci, kteří zjišťují celkové škody.

Krutá zima vrcholí. Ukrajina zažívá nejhorší mrazy za dvacet let, bude až minus 30

„Je to symbolické i cynické zároveň: agresorský stát útočí na místo památky na boj proti agresi ve 20. století a opakuje zločiny v 21. století,“ napsala Berežná.

Součástí areálu je monumentální socha Matka vlast, kterou úřady odhalily 9. května 1981, tedy v den, kdy si Sovětský svaz připomínal výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce.

Z Matky vlasti bude Matka Ukrajiny. V Kyjevu přejmenují sovětský pomník

V roce 2023 Ukrajinci nahradili původní emblém SSSR v podobě srpu a kladiva, jenž býval na štítu pomníku, oficiálním symbolem Ukrajiny – trojzubcem. Média tehdy informovala, že rovněž chtějí monument přejmenovat na Matku Ukrajinu.

„Od začátku totální invaze Rusko poškodilo nebo zničilo více než 1680 památek kulturního dědictví a tisíce objektů kulturní infrastruktury. Jedná se o úmyslné ničení kultury a paměti, které vyžaduje konsolidovanou reakci mezinárodního společenství,“ uvedla dnes Berežná.

Pokus o „zimní genocidu“

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už takřka čtyři roky, součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran. V noci na dnešek Rusové podnikli na Ukrajinu rozsáhlý vzdušný úder, který podle ukrajinských činitelů mířil na energetiku země a také na obytné domy. Ukrajinské letectvo na Telegramu uvedlo, že Rusové v noci útočili 450 bezpilotními letouny a 71 střelami různého typu.

Západ vojensky zasáhne, poruší-li Rusko příměří. Zdroje mluví o průlomové dohodě

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že útočilo na objekty vojensko-průmyslového komplexu a energetiku, kterou podle něj Ukrajina používá pro vojenské účely.

Ministr zahraničí Andrij Sybiha Moskvu obvinil z toho, že s rozsáhlým útokem vyčkávala, až na Ukrajině opět zesílí mrazy. „Putin čekal na pokles teplot a shromáždil drony i střely, aby mohl pokračovat ve svých genocidních útocích proti Ukrajincům. Ani očekávané diplomatické úsilí v Abú Zabí tento týden, ani jeho sliby Spojeným státům ho nezastavily v pokračování teroru proti obyčejným lidem v nejkrutější zimě,“ uvedl.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyTeplota - 2 m nad zemí, 03.02.2026 13:00 (SEČ), © Ventusky.com

Podle ministra energetiky Denyse Šmyhala teploty klesly až k minus 25 stupňům Celsia, bez vytápění se přitom kvůli útoku ocitly statisíce ukrajinských rodin. „Nebyly to vojenské cíle. Byly čistě civilní. Statisíce rodin, včetně dětí, byly úmyslně ponechány bez vytápění během nejtužší zimy,“ uvedl Šmyhal, který úder označil za „další ruský zločin proti lidskosti – pokus o zimní genocidu“.

Šlo o první velký útok na Kyjev, Charkov, Dněpr, Sumy a další regiony od krátkého moratoria na útoky proti energetickému sektoru, napsala ruská služba stanice BBC. Podle agentury AFP byl noční ruský úder letos dosud nejrozsáhlejší.

Válka na Ukrajině

