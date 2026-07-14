Rusko útočilo na lodě a přístavy v Oděské oblasti. Zemřeli tři lidé

Šlo o plavidla pod vlajkou Tanzanie a Libérie. Zemřel kapitán jednoho z nich. Jedenáct lidí záchranáři převezli na břeh, tři námořníci utrpěli zranění, uvedl Kiper. Nespecifikoval, jakou zbraní ruská armáda na lodě zaútočila.
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Večer podle Kipera ruský dron zaútočil na přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti a zasáhl civilní loď pod vlajkou Marshallových ostrovů. Nástavba lodi byla poškozena, na palubě vypukl požár. Zahynuli dva lidé.
Ministerstvo obrany v Moskvě informovalo, že ruské drony zasáhly tři nákladní lodě v přístavu Oděsa. V přístavu Pivdenne se cílem útoku staly objekty využívané k vykládce pohonných hmot a maziv a pět nádrží na tyto látky.
V Oděské oblasti se nacházejí velké přístavy, přes které Ukrajina vyváží obilí a další zemědělské produkty. Základní koridor pro námořní plavbu vede podél pobřeží, a tedy přes teritoriální vody Rumunska, připomíná ruská služba BBC.