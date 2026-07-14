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Rusko útočilo na lodě a přístavy v Oděské oblasti. Zemřeli tři lidé

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  21:22
Rusko během úterního odpoledne a večera zaútočilo na obchodní lodě v Černém...

Rusko během úterního odpoledne a večera zaútočilo na obchodní lodě v Černém moři a přístavy v ukrajinské Oděské oblasti. (14. července 2026) | foto: Oleh Kiper

Rusko během úterního odpoledne a večera zaútočilo na obchodní lodě v Černém...
Rafinerii v ruském přístavu Tuapse u Černého moře zachvátil po ukrajinském...
Rafinerii v ruském přístavu Tuapse u Černého moře zachvátil po ukrajinském...
Rafinerii v ruském přístavu Tuapse u Černého moře zachvátil po ukrajinském...
37 fotografií
Rusko během úterního odpoledne a večera zaútočilo na obchodní lodě v Černém moři a přístavy v ukrajinské Oděské oblasti. Zemřeli tři lidé, informoval v příspěvcích na telegramu velitel regionální vojenské správy Oleh Kiper. Ruská armáda podle Kipera nejdříve zaútočila na dvě obchodní lodě plující vyznačeným koridorem v Černém moři.

Šlo o plavidla pod vlajkou Tanzanie a Libérie. Zemřel kapitán jednoho z nich. Jedenáct lidí záchranáři převezli na břeh, tři námořníci utrpěli zranění, uvedl Kiper. Nespecifikoval, jakou zbraní ruská armáda na lodě zaútočila.

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Večer podle Kipera ruský dron zaútočil na přístavní infrastrukturu v Oděské oblasti a zasáhl civilní loď pod vlajkou Marshallových ostrovů. Nástavba lodi byla poškozena, na palubě vypukl požár. Zahynuli dva lidé.

Ministerstvo obrany v Moskvě informovalo, že ruské drony zasáhly tři nákladní lodě v přístavu Oděsa. V přístavu Pivdenne se cílem útoku staly objekty využívané k vykládce pohonných hmot a maziv a pět nádrží na tyto látky.

V Oděské oblasti se nacházejí velké přístavy, přes které Ukrajina vyváží obilí a další zemědělské produkty. Základní koridor pro námořní plavbu vede podél pobřeží, a tedy přes teritoriální vody Rumunska, připomíná ruská služba BBC.

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