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Rusko zničilo sklad produkční společnosti, kterou spoluzaložil Zelenskyj

Autor: ,
  21:16
Ruský dronový útok na Kyjev (16. září 2026)

Ruský dronový útok na Kyjev (16. září 2026) | foto: Reuters

Ruský dronový útok na Kyjev (16. září 2026)
Ruský dronový útok na Kyjev (16. září 2026)
Ruský dronový útok na Kyjev (16. září 2026)
Ruský dronový útok na Kyjev (16. září 2026)
34 fotografií
Ruské proudové drony v noci na středu v Kyjevě zasáhly sklad, ve kterém měla produkční společnost Kvartal 95 uložené rekvizity. Jejím spoluzakladatelem byl nynější ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruský útok zcela zničil také sklad s humanitární pomocí ukrajinské první dámy Oleny Zelenské.

Společnost Kvartal 95 v příspěvku na facebooku informovala, že „v důsledku dalšího ruského dronového útoku byl zničen sklad, kde se nacházely rekvizity našeho studia“. Kvartal 95 přišel o velký počet dekorací, kostýmů a dalších věcí, které „v uplynulých dvaceti letech byly součástí našich koncertů, televizních show, filmů a seriálů“. Společnost také napsala, že se při útoku nikomu nic nestalo.

„Ruské zbraně mohou ničit majetek. Ale nás nemohou zastavit,“ uvedl Kvartal 95 a ujistil, že bude pokračovat v práci, „psát vtipy a pomáhat obráncům Ukrajiny“.

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Tuto společnost v roce 2003 Zelenskyj založil v Kryvém Rihu s bratry Serhijem a Borysem Šefirovými. Jejich nejznámějším počinem je komediální seriál Sluha národa, v němž Zelenskyj hrál obyčejného učitele historie, jehož osud katapultoval do prezidentského křesla.

Ukrajinci si Zelenského skutečným prezidentem zvolili v roce 2019. V čele země stojí v době ruské invaze na Ukrajinu, která je nejkrvavějším konfliktem v Evropě od konce druhé světové války.

Ve skladu Nadace Oleny Zelenské v Kyjevě byla humanitární pomoc, kterou organizace nakupovala a získávala od partnerů, aby ji mohla předat dětem, rodinám a různým zařízením po celé Ukrajině. Zničené jsou generátory, domácí spotřebiče, notebooky, tablety, čtečky elektronických knih, zdravotnické vybavení a další věci.

„Veškerá tato pomoc měla konkrétní účel: podporovat vzdělávání dětí, práci škol a nemocnic, pomoc rodinám v různých ukrajinských regionech,“ uvedla nadace. Dodala, že mění logistiku a pracuje nad tím, aby co nejrychleji zajistila potřebnou pomoc těm, kdo ji potřebují. Při útoku se nikomu nic nestalo.

Ruská armáda v posledních týdnech zesílila útoky na sklady a na logistická centra napříč Ukrajinou. Podle ukrajinských činitelů se snaží ochromit chod firem v napadené zemi. Moskva po takových útocích uvádí, že mířila na cíle zajištující dodávky pro ukrajinské ozbrojené síly.

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