Na auta opravárenské čety energetické společnosti v Černihivské oblasti v noci na sobotu zaútočily ruské drony. Dva lidé přišli o život, tři další utrpěli zranění, informovaly úřady v tomto regionu na severu Ukrajiny. V ruském Volgogradu při dronovém útoku utrpěl zranění jeden člověk.
O útocích na techniky z firmy Černihovoblenerho informoval Oleksandr Selirestov, šéf vojenské správy města Novhorod-Siverskij ležícího v příhraničí s Ruskem. Drony na vozidla podle něho útočily opakovaně, nejdříve na samotné techniky, pak v době, kdy jim na pomoc přijeli záchranáři.

Ruské drony v noci na sobotu útočily také na Oděsu, odkud se ozývaly výbuchy. Ruskojazyčný servis BBC uvedl, že na město útočilo 15 až 18 bezpilotních letounů. Šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper vyzval obyvatele, aby šli do krytů.

Ukrajinská obrana se zvolna hroutí. Na frontě není dost lidí, varují vojáci

V sobotu ráno pak na telegramu napsal, že nepřítel útočil na energetickou a civilní infrastrukturu v regionu. Jeden člověk utrpěl zranění. Ujistil, že jakmile to bezpečnostní situace umožnila, vyrazili záchranáři a opravárenské čety do práce, aby mohly být obnoveny dodávky elektrické energie.

Ukrajinská elektrárenská společnost DTEK v pátek pozdě večer oznámila, že v Kyjevě se podařilo obnovit dodávky elektřiny pro statisíce odběratelů, kteří o ně přišli v důsledku rozsáhlého ruského útoku z noci na pátek. Z kohoutků také znovu začala téct voda.

Podle ukrajinského letectva Rusko v uplynulých hodinách nad Ukrajinu vyslalo 78 dronů různých typů, z nichž protivzdušná obrana 54 sestřelila nebo zneškodnila s nasazením prostředků radioelektronického boje. Letectvo také hlásí, že 21 dronů zasáhlo šest míst.

Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno informovalo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc sestřelila 42 ukrajinských dronů, z toho 19 nad Volgogradskou oblastí na jihu země. Gubernátor tohoto regionu Andrej Bočarov podle telegramového kanálu Astra informoval, že v důsledku zřícení trosek sestřeleného dronu jsou rozbitá okenní skla v několika panelových domech, škole a školce. Jednoho seniora zranily střepy.

Rusko útočilo na auta elektrikářů na severu Ukrajiny, dva zahynuli

Na auta opravárenské čety energetické společnosti v Černihivské oblasti v noci na sobotu zaútočily ruské drony. Dva lidé přišli o život, tři další utrpěli zranění, informovaly úřady v tomto regionu na severu Ukrajiny. V ruském Volgogradu při dronovém útoku utrpěl zranění jeden člověk.

